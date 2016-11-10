Затримання "диверсантів" в Криму може бути пов’язане з перемогою Трампа на виборах – Шкіряк

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ми спростовуємо заяви ФСБ РФ про затримання так званих «українських диверсантів», це звичний фейк ФСБ, і безумовно, це нова інформаційна провокація, яка з огляду на останні події може бути напряму пов’язана з обранням Дональда Трампа президентом США», - сказав Шкіряк.

На його переконання, «ця провокація полягає в намаганні Путіна ввести в оману Трампа на стадії старту приходу до влади, створивши звичний міф про так званий український «терор» в окупованому Криму, про терористичну загрозу з боку України. Зрозуміло, що там не було жодних українських диверсантів».

«Російські спецслужби добре знають, що сьогодні Дональд Трамп як новообраний президент США почав отримувати інформацію від американських спецслужб у тому числі і про події, які відбуваються в Криму. Ця інформація (про затримання українських «диверсантів» у Криму) повинна була лягти на стіл до Трампа з метою дискредитації України, хоча новообраного президента оточують такі представники Республіканської партії, які прекрасно знають ціну російським провокаціям та їхній почерк», - наголосив радник міністра внутрішніх справ України.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання 9 листопада чергової «диверсійної групи Міноборони України» в окупованому Севастополі.

Читайте такожЗатримання "диверсантів" у Криму може заморозити переговори щодо обміну – Фейгін

«Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували скоєння диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим», - йдеться в повідомленні прес-служби ФСБ.

У свою чергу, Головне управління розвідки Міноборони України спростувало заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в окупованому Севастополі.

Читайте такожУ розвідці назвали повідомлення РФ про "українських диверсантів" спробою дискредитації України в очах усього світу

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в Севастополі», - йдеться у заяві на сайті Міноборони.

«Цей черговий фейк російських спецслужб спрямований на приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти», - додали у розвідці.