Експерти щодо політики наступника Штайнмаєра: жодних змін для України, поки першу скрипку грає Меркель

Соціал-демократ Габрієль ніколи не приховував своїх симпатій до Кремля, неодноразово висловлювався за необхідність зупинити економічний тиск на Росію та зняти санкції, пише ТСН.

Такі смаки викликають занепокоєння, зважаючи на те, що відтепер Габрієль як голова МЗС братиме участь у переговорах "нормандської четвірки" щодо Донбасу. І деякі підстави для цього занепокоєння дійсно можуть бути, вважає експерт "Українського інституту майбутнього" Надія Коваль.

Читайте такожАмериканські журналісти розповіли про ймовірний указ Трампа щодо санкцій проти Росії

"І Штайнмаєр, і Габрієль походять з однієї політичної традиції, з Соціал-демократичної партії, з кола, близького до колишнього канцлера Шредера. З тих висловів, які Зігмар Габрієль озвучував раніше, зрозуміло, що він дуже позитивно налаштований щодо зняття санкцій з Росії, а також щодо більшого прогресу України у виконанні своєї частини мінських домовленостей. Тому наразі можна передбачити, що він діятиме у тому ж стилі, що і Штайнмаєр, але, можливо, буде більш наполегливим", - сказала Надія Коваль.

У переговорному процесі щодо Донбасу Штайнмаєр, зокрема, опікувався питанням виборів на окупованій території. Так звана "формула Штайнмаєра" передбача порядок, за якого Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів на окупованій території, потім проводять вибори, і лише після того ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам.

Українська сторона виступила категорично проти виборів до виведення збройних формувань і встановлення контролю над кордоном з Росією. Відтак і сам Штайнмаєр погодився, що вибори на окупованому бойовиками Донбасі наразі неможливі. Проте, невідомо, яких ідей у цьому питанні очікувати від його наступника.

Перший посол України в Росії Володимир Крижанівський, у свою чергу зауважив, що жодних змін для України з призначенням Зігмара не відбудеться – принаймні до виборів у Бундерстаг.

"Першу скрипку там все одно грає Меркель. Так, соціал-демократи заграють з Росією, але я не думаю, що щось різко зміниться після набуття Зігмаром повноважень. Ситуація зберігатиметься у тих самих рамках. Допоки у Німеччині зберігається стара коаліція, жодних змін не відбудеться. У деяких друзів Росії є велике бажання щось змінити, але до виборів жодних різких рухів не буде", - запевняє Крижанівський.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині сьогодні призначили нового главу Міністерства закордонних справ. Ним став Зігмар Габріель, який змінив на цій посаді свого однопартійця Франка Вальтера Штайнмайера.

Габріель вже на наступному тижні планує провести зустріч з віце-президентом США Майком пенсії і новим держсекретарем Рексом Тіллерсона.

Однак, новопризначений міністр вже встиг висловитися щодо зацікавленості в розвитку партнерських відносин з РФ.

Раніше, Штайнмаєр у своїй прощальній промові закликав депутатів захищати демократію в світі і не залишати Україну наодинці з агресором.