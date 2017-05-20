На розвиток столичного регіону витратять майже мільярд гривень

На Київщині прийняли комплексний план заходів, направлених на розвиток області до кінця 2017 року. З відповідною ініціативою виступила Київська ОДА, заручившись підтримкою обласної ради. За півроку на соціально-економічний розвиток планується витратити понад 850 мільйонів гривень.

Загалом було прийнято 33 програми за галузями, які губернатор області Олександр Горган назвав дорожньою картою розвитку столичного регіону. Також він наголосив, що автори програм керувались передусім конкретними проблемами, з якими стикається типовий житель.

За словами Горгана, голосування за галузеві програми продемонструвало сконсолідовану роботу обладміністрації та облради, адже всі вони були одностайно підтримані усіма без виключення фракціями Київської обласної ради. Так, за програму з протидії туберкульозу проголосували усі зареєстровані депутати в залі, в інших випадках різниця була несуттєвою – у 3-4 голоси.

Перше місце за пріоритетністю займає ремонт інфраструктурних об’єктів і будівництво нових. На дані цілі витратять понад 220 млн грн. На другому – закупівля обладнання для лікарень (123,5 млн грн). Третьому – захист довкілля (понад 63 млн грн).

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Не обійшли обласні депутати питання енергоефективності. За відповідною цільовою програмою передбачено 40 мільйонів гривень.

Значної уваги приділено аграрній сфері. Зокрема за збереження та раціональне відтворення родючості ґрунтів до 2021 року передбачили 30 мільйонів гривень. Не забули чиновники і про сміттєву проблематику, на вирішення якої направили майже 25 млн грн. Майже аналогічну суму, у свою чергу, передбачили на програму розвитку фізичної культури та спорту «Київщина спортивна» до 2020 року тощо.

За словами Горгана, цей пакет заходів є напрацюванням у результаті піврічної кропіткої роботи із залученням профільних фахівців. «Пророблена дійсно колосальна робота», - сказав він. Губернатор також зазначив, що Програма соціально-економічного та культурного розвитку узгоджена з аналітичною доповіддю до щорічного послання президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2016 році», яка визначає національні пріоритети та державні інтереси.