Як примусити монополіста надати оплачені послуги

В українських реаліях все більше споживачів зустрічаються з проблемами отримання якісних житлово-комунальних послуг. Так, навіть маючи на руках договір з компанією, яка мала би забезпечити надання послуг належної якості, досить часто трапляються ситуації, коли послуги взагалі не надаються або надаються неналежним чином. В такому випадку, для досягнення ефективних результатів у боротьбі зі свавіллям таких компаній, найбільш ефективним способом захисту порушених прав залишається звернення до суду.

Однак, досить часто, ваги Феміди в Україні схилялися не на бік справедливості. Причиною такої негативної тенденції слугує, як правило, неналежне доведення позивачами факту порушення своїх прав. Тому, основним аспектом перед початком боротьби з компанією, яка не забезпечила надання належних комунальних послуг, є кропітка робота зі збирання доказів, які під час судового процесу допоможуть відстояти власну позицію.

Так, будь-які відносини між споживачем та компанією, яка зобов’язується надати житлово-комунальні послуги, ґрунтуються на укладеному між ними договорі. Споживач, як сторона договору дуже часто потрапляє у ситуацію, коли він вимушений чекати та відстоювати свої права на отримання якісних послуг. А тому, в таких випадках, варто розпочати активні дії щодо захисту своїх інтересів.

По-перше, необхідно викликати представника компанії, яка за договором зобов’язана забезпечити надання вам відповідної комунальної послуги. Зробити це можна як усно (наприклад, за допомогою телефонного зв'язку), так і письмово.

Слід пам’ятати, що навіть звернення за допомогою телефону, підлягає обов’язковій реєстрації у відповідному журналі та повідомленню позивачеві вхідного номеру заяви, ПІБ особи, що зареєстрував (прийняв) його, і час реєстрації. Разом із цим, варто все ж таки зафіксувати розмову на звукозаписуючий пристрій. Така доволі проста процедура надалі дозволить набагато легше довести власну позицію, та надати ряд підтверджень.

Більш «надійним» способом звернення буде саме письмова заява (повідомлення), яку необхідно здати у приймальню виконавця або надіслати поштою за адресою, вказаною в договорі

Більш «надійним» способом звернення буде саме письмова заява (повідомлення), яку необхідно здати у приймальню виконавця або надіслати поштою за адресою, вказаною в договорі. В такому разі, надсилати звернення краще листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Надалі це також дозволить максимально швидко та ефективно підтвердити власні слова.

По-друге, після того, як заяву буде зареєстровано або отримано поштою, представник виконавця зобов'язаний прийти до споживача. Такий «візит» повинен відбуватися у строк, зазначений в договорі про надання послуг. В ході цієї процедури, представник виконавця має перевірити та зафіксувати факт неналежного надання або ненадання послуги. Результатом такої процедури є складений акт-претензія.

Варто зазначити, цей акт-претензія є надзвичайно дієвим інструментом, важливість якого дуже важко переоцінити. Адже дуже багато споживачів вимушені були оплачувати величезні суми за неотримані послуги лише через те, що вони вчасно не склали цей акт.

На практиці може виникнути ситуація, коли представник компанії відмовиться підписувати акт-претензію або взагалі не з'явиться в обумовлений час. Втім, це в жодному випадку не є перепоною для фіксації факту порушення. В такому випадку необхідно самостійно скласти акт-претензію в двох примірниках та заручитись підтримкою, мінімум, двох споживачів послуги, які мають її підписати (зазвичай, такими свідками виступають сусіди). Один примірник необхідно невідкладно направити у компанію поштою або передати особисто. Другий примірник, з доказами отримання першого виконавцем, повинен залишитися у споживача.

Протягом 3 днів з моменту отримання акту-претензії, виконавець повинен або розпорядитися про перерахунок платежів, або надати вмотивовану відмову від перерахунку.

У випадку, якщо після закінчення 3 днів не буде дана відповідь на акт-претензію, то вважається, що виконавець визнав факти, викладені в акті-претензії, і, відповідно, зобов'язаний здійснити перерахунок за ненадані послуги.

Якщо від виконавця надійде відмова від задоволення акту-претензії, споживач має право зобов'язати його здійснити перерахунок платежів у судовому порядку.

Також слід мати на увазі, що, чим більше доказів порушення ваших прав як споживача буде надано суду, тим більша ймовірність отримання позитивного судового рішення. Тому зовсім не завадить залучити якомога більше свідків до цієї ситуації. Надалі можна їх буде викликати до суду для надання відповідних показань, та, за можливості, зафіксувати все на фото- та відеотехніку.

Також слід мати на увазі, що, чим більше доказів порушення ваших прав як споживача буде надано суду, тим більша ймовірність отримання позитивного судового рішення

Непоодинокими є випадки, коли, задля зняття з себе відповідальності, компанія, яка зобов’язана забезпечити надання відповідних житлово-комунальних послуг, може виправдовуватися тим, що всі проблеми сталися не з її вини, а з вини компанії, яка є виробником цих послуг або інших контрагентів. Однак необхідно пам’ятати про вказівку у Цивільному кодексі, де чітко передбачено, що навіть передача своїх обов’язків по договору іншій особі не звільняє від відповідальності виконавця, з яким було укладено договір.

Також, досить поширеними є ситуації, коли при зверненні до компанії, яка забезпечує надання комунальних послуг, замовник отримує інформацію, яка не відповідає дійсності. В такому випадку, необхідно написати письмовий запит виконавцю про отримання інформації, щодо вказаних обставин. Отриману відповідь також можна використати під час розгляду справи в суді.

Зібравши всі вищезазначені докази, можна звертатись до суду з позовом до компанії, з вимогами про усунення виявлених порушень, стягнення шкоди, визнання дій компанії протиправними.

Підсумовуючи, варто зазначити, що в наш прогресивний час тяжка процедура відстоювання гарантованих прав на належне комунальне обслуговування є неприпустимою. Надзвичайно важливо, щоб на заміну комунальним війнам прийшли сучасні технології. Крім того, дуже важливо, щоб права людей залишались захищеними.

Тим же, хто зіткнеться з такою ситуацією, слід порадити - в першу чергу, спробуйте врегулювати спір без звернення до суду. Але пам’ятайте, що, у разі відсутності порозуміння між сторонами, ефективно вирішити спір на сьогодні може виключно суд.

Тетяна Перевощикова, юрист компанії по обслуговуванню іноземних інвестицій Investment Service Ukraine