Нардепа Полякова, який врятувався від ГПУ, помітили за обідом у ресторані разом із головою комітету Пинзеником

Першого заступника голови регламентного комітету Павла Пинзеника та народного депутата Максима Полякова помітили разом за обідом у ресторані The Burger в центрі Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Світлана Заліщук. За її словами, фотографію, де політики обідають разом, надіслав їй "анонімний користувач".

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Зазначимо, що минулого тижня регламентний комітет ВР під керівництвом Пинзеника назвав недостатньо обґрунтованими подання Генеральної прокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Полякова.

"І як вони збираються знімати недоторканність один з одного?" - процитувала Заліщук питання людини, яка надіслала їй це фото.

"Разом з недоторканністю в Раді працює ще один інститут, не регламентований Конституцією - кругова порука. Її змінами до Основного Закону не скасуєш", - додала Заліщук.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник 7 липня після засідання комітету по поданням на народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Борислава Розенблата заявив, що у справі Розенблатта всі "очевидніше, ніж у справі Максима Полякова.

Нагадаємо, 21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс у Верховну Раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму $280 тис., в діях Полякова - ознаки зловживання впливом і хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних із видобутком бурштину.

6 липня Регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і направив відповідні документи голові Верховної Ради Парубію.