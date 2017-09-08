Захоплені Росією українські бурові установки у Чорному морі охороняють озброєні особи

15:25, 08 вересня 2017
Політика
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На двох самопідіймальних плавучих бурових установках «Крим-2», «Сиваш» піднято прапор «Російської Федерації».

Плавуча бурова установка

Захоплені Росією у 2014 році українські бурові установки у Чорному морі охороняють озброєні особи.

Як йдеться у матеріалах прес-служби прокуратури Автономної республіки Крим, слідчим органом здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами захоплення та угону 27 суден та 4 самопідіймальних плавучих бурових установок, незаконної розробки природних ресурсів у виключній морській економічній зоні України та видобування природного газу і газу, розчиненого у нафті, без наявності спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

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"У четвер, 7 вересня 2017 року, прокурорами прокуратури Автономної Республіки Крим за участю оперативного працівника Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, представників ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», НАК «Нафтогаз України», екіпажу корабля морської охорони Державної прикордонної служби України «Григорій Куроп’ятников» здійснено вихід до Північно-західної частини Чорного моря до районів Одеського, Голіцинського, Штормового, Архангельського газових родовищ, де здійснено візуальний огляд 4 самопідіймальних плавучих бурових установок «Петро Годованець», «Україна» («Незалежність»), «Сиваш», «Таврида», 6 морських стаціонарних платформ «Штормова-17», «МСП - 2», «МСП - 4», «МСП - 5», «МСП - 7», «МСП-18», 5 блок-кондукторів № 1, № 10, № 11, № 13, № 23 та морський буксир «Центавр»", - йдеться у повідомленні.

"Під час огляду встановлено, що на усіх зазначених об’єктах перебувають озброєні особи. На двох самопідіймальних плавучих бурових установках «Петро Годованець», «Україна» («Незалежність») змінено їх назву на «Крим-1», «Крим-2». Також на двох самопідіймальних плавучих бурових установках «Крим-2», «Сиваш» піднято прапор «Російської Федерації»", - наголосили у прокуратурі.

Також сказано, що на вказаних газових родовищах невстановленими озброєними особами здійснюється незаконне видобування природного газу.

У прокуратурі нагадали, що самопідіймальні плавучі бурові установки придбані за грошові кошти публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» в розмірі понад 11 млрд 655 млн гривень.

Як відомо, на підставі клопотань прокуратури АР Крим і слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, слідчими суддями Приморського районного суду міста Одеси винесено ухвали про накладення арешту на 27 суден, 4 самопідіймальні плавучі бурові установки та на 33 нежитлових приміщення ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», які незаконно привласнено на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

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Теги: #Українські бурові установки#плавучі бурові вишки