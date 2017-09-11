Адвокат Саакашвілі розповів свою версію скандального "прориву" через кордон

Адвокат екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Маркіян Галабала розповів свою версію скандального перетину кордону. У коментрі УНІАН він заявив, що перетин українсько-польського кордону в пункті пропуску «Шегині» Саакашвілі та його однодумцями був здійснений у стані крайньої необхідності - з метою порятунку життя пасажирів автобуса.

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Як зауважив Галабала, автобус прибув на пункт пропуску через державний кордон «Шегині», усі пасажири пройшли паспортний контроль з польського боку. Після цього польські прикордонники дали водію автобуса вказівку рухатися далі, для проходження паспортного контролю українськими прикордонниками.

«Коли автобус під’їхав впритул до лінії кордону України, ми побачили, що з українського боку стоять службові автомобілі ДПС, які блокують в’їзд автобуса на територію України. Пасажири вийшли з автобуса, і народні депутати запитали в начальника Західного регіонального управління ДПС України генерал-майора Єгорова Володимира Сергійовича, котрий перебував на пункті пропуску, про причини непропуску автобуса. Єгоров повідомив, що, згідно з повідомленням оперативного чергового СБ України у Львівській області, міжнародний пункт пропуску «Шегині» заміновано, у зв’язку з чим МПП тимчасово закрито та оголошено команду «Набат», а тому до завершення роботи саперів МПП не буде функціонувати і нам потрібно повернутись в Польщу з метою уникнення загрози нашому життю. Проте польські прикордонники повідомили нам, що вони не мають можливості вчиняти жодні дії до відновлення українською стороною роботи МПП, про що достеменно було відомо посадовим особам ДПС», - повідомив Галабала.

Такі дії, за словами адвоката, призвели до того, що громадяни України включно із Саакашвілі були змушені залишатись у зоні ймовірного ураження вибухового пристрою, на чому неодноразово наголошував генерал Єгоров.

«Таким чином, як у громадян, які перебували перед МПП «Шегині», так і в пасажирів автобуса виникли обґрунтовані побоювання за життя осіб, що перебували в МПП і не могли його покинути ні через українську, ні через польську сторону», - наголосив він.

За словами Галабали, ряд громадян України, яких не пропускали, «написали заяву на ім’я генерал-майора Єгорова з вимогою негайно евакуювати на територію України пасажирів автобуса. Зміст заяви був оголошений генерал-майору, проте він відмовився її приймати. Відповідно до ч. 1 ст. 27 Конституції України, захищати життя людини є обов’язком держави. Таким чином, В.С. Єгоров самоусунувся як представник держави від обов’язку захистити життя людей, які перебували на території пункту пропуску «Шегині». Більше того, обґрунтованість побоювань стати жертвами вибуху посилювалась тим, що до цього представники влади вже неодноразово порушували права осіб, які брали участь у мирних акціях та повертались з території Польщі разом із Саакашвілі».

Він уточнив, що «представниками влади було організовано перебування поблизу МПП «Краковець» великої кількості «тітушок», які себе агресивно поводили та погрожували учасникам мирних акцій, у той час як поліція та прикордонники жодним чином не реагували на такі незаконні дії. І цього ж дня «Укрзалізниця» незаконно заблокувала відправлення потяга № 715 «Перемишль – Київ», на чому у своїй публікації в соціальній мережі Facebook наголосив міністр інфраструктури Омелян В.В.».

Галабала пояснив, що «внаслідок таких протиправних дій представників органів державної влади в учасників мирних акцій та пасажирів автобуса були обґрунтовані підстави вважати, що представники органів державної влади України свідомо наражають на небезпеку життя Саакашвілі та осіб, що їхали з ним одним автобусом».

Тому, зауважив адвокат, «особи здійснили вимушене перетинання державного кордону у стані крайньої необхідності, у строгій відповідності з вимогами ч. 9 ст. 9 Закону України «Про державний кордон України» - з метою рятування життя пасажирів автобуса».

Також Галабла наголосив, що «дані дії не були ніким організовані і були виключною спонтанною реакцією на незаконні дії та бездіяльність вищих посадових осіб держави», а кримінальне переслідування «учасників даних подій є спробою приховати злочини, вчиненні вищими посадовими особами держави, які і спровокували дані події».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі заявив, що 10 вересня повернеться в Україну. Спочатку планувалось, що він перетне польсько-український кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти. Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля. Потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано. У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.

Після того Саакашвілі прийняв рішення їхати до кордону автобусом, але цього разу він поїхав у пункт пропуску «Шегині». Ввечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України і зараз перебуває у Львові.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Порошенко назвав злочином інцидент на кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.

У відповідь Саакашвілі заявив, що не вчиняв злочину під час перетину польсько-українського кордону. «Я чув сьогодні, що президент говорив про якийсь злочин. Так я хочу йому відповісти: злочином було позбавлення громадянства, порушення Конституції і законів України, злочином була підробка мого підпису, злочином було затримання поїзда і тримання людей у заручниках, злочином була імітація мінування пункту пропуску», - сказав Саакашвілі.

Він також стверджує, що перетнув кордон законно: «Абсолютно законно ми діяли щохвилини. Абсолютно незаконно діяла влада. І якщо були якісь ексцеси, за них несуть повну відповідальність люди, які перекрили кордон, не виконали процедури, передбачені законом».