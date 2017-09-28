Турчинов відреагував на повідомлення про нібито про постачання зброї з України до Південного Судану

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов пов'язав появу неправдивої інформації про постачання зброї до Південного Судану з бажанням окремих сторін зупинити початок військово-технічної співпраці України з США та іншими стратегічними партнерами. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на брифінгу.

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"У нас не тільки іде проблема на фронті, у нас іде гібридна війна проти нашої країни, і використовуються всі засоби для того, щоби зменшити обороноздатність нашої держави. В тому числі, дуже активізувалася ця тема напередодні прийняття рішень Сполученими Штатами Америки щодо летальної зброї, поставок летальної зброї, щодо посилення військово-технічної співпраці з Україною. Безумовно, багато є зацікавлених в тому, щоби такої співпраці не відбувалося", - заявив Турчинов.

"З іншого боку, йде дуже жорстка боротьба за зовнішні ринки військових озброєнь, де Україна також починає займати достатньо впевнені позиції, хоча тут говорити про проблеми треба більше, ніж про досягнення", - заявив Турчинов.

"І хочу сказати, що стосується цього питання, по-перше, Південний Судан – це країна, яка є членом Організації Об'єднаних Націй, це країна, яка визнана Україною, це країна, яка має посольство в Україні. Не існує на сьогоднішній день якихось обмежень та санкцій, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй щодо цієї країни. Тому говорити, що Україна порушувала якісь санкції – це некоректно, непрофесійно, тому що таких санкцій просто немає", - наголосив секретар РНБО.

У зв'язку з цим, він заявив, що Україна дотримується всіх своїх міжнародних забов'язань.

"Вона дотримується всіх взятих на себе міжнародних угод, які Україна підписала або ратифікувала. І я вважаю, що це просто одна із спроб зупинити початок військово-технічної співпраці з нашими стратегічними партнерами і нанести Україні ще один, в даному випадку, скажімо, такий моральний урон", - наголосив Турчинов.

"Що прикро, шановні друзі, от відверто хочу сказати. Зрозуміло, по-перше, ця стаття в Amnesty International була присвячена англійським підприємствам. В цій статті взяли абзац, який стосувався України і почали тиражувати дуже активно цей абзац російські ЗМІ, розповідаючи про порушення якихось неіснуючих санкцій. Хоча, навіть, що цих санкцій не існує, все-одно, підприємства "Укроборонпрому" прийняли рішення не поставляти зброю до цієї країни поки там не буде нормалізована ситуація. З іншого боку, таку ж саму хвилю підхоплюють наші українські ЗМІ, які із задоволенням тиражують її", - заявив Турчинов.

Він зауважив, що це була не одна публікація і порадив журналістам спочатку перевіряти достовірність інформації.

"Наступного дня була інша публікація, що вже приватні підприємства порушують якісь заборони поставок зброї до азійських та африканських країн. Перевірили цю інформацію. Не відповідає дійсності", - підкреслив керівник РНБО.

"Все в рамках закону. Україна буде і далі працювати на зовнішніх ринках озброєннях, бо це не лише престиж країни, це реальний ресурс для нашої країни, і це реальний поштовх для розвитку нашого оборонно-промислового комплексу, і ми не будемо віддавати тут першість російським оборонним підприємствам. Ми будемо воювати як на фронті з ними, так і на зовнішніх ринках", - резюмував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила про причетність України до незаконного постачання зброї до Південного Судану.

У повідомленні говорилось, що новий звіт організації наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де її використовують для вбивств тисяч мирних жителів. Як стверджують правозахисники, у 2014 році "Укрінмаш" підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

Державна фірма "Укрінмаш" спростувала твердження Міжнародної правозахисної організації Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану.