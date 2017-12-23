МЗС Польщі закликало Росію негайно повернути своїх представників до складу СЦКК

Міністерство закордонних справ Польщі закликало Російську Федерацію негайно повернути своїх представників до складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Польщі.

"Міністерство закордонних справ Польщі із занепокоєністю відзначає загострення збройного конфлікту в Україні, що підтверджено оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Кількість порушень перемир'я на Донбасі досягло рівня, що не фіксувався з січня 2017 року. Ми висловлюємо сподівання, що погоджений режим припинення вогню на засіданні Тристоронньої контактної групи, який набуде чинності 23 грудня, буде повністю дотримуватися, і що спроби з деексалації будуть вдалими ", - йдеться у повідомленні.

В МЗС Польщі вважають, що посилення напруги спричинено відкликанням Росією своїх представників з СЦКК.

«Польща, яка має другий найбільший контингент серед країн ЄС у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, вважає цей крок ще однією спробою погіршення безпеки спостерігачів, що ще більше може обмежити їх можливості виконувати завдання на місцях.

Читайте такожПорошенко і Тіллерсон обговорили загострення ситуації на Донбасі і вихід Росії з СЦКК

Ми висловлюємо сподівання, що російська сторона прийме рішення повернутися до СЦКК негайно", - заявили в МЗС Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників в СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців.

У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів посіли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «Затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».

21 грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили умови відновлення роботи СЦКК, а також питання обміну українських заручників.