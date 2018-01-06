У Раді відреагували на заяви про "сотні тисяч українських біженців" у Польщі

Спроба використати непрості сторінки історії задля нагнітання політичних пристрастей, мобілізаціі свого електорату, пошуку внутрішнього ворога - є великою помилкою, заявила на своїй сторінці у Facebook виконуюча обов'язки голови комітету з питань європейської інтеграції Марія Іонова.

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"Політичні еліти двох країн мають працювати не на загострення історичних різночитань, а над згладжуванням конфронтаційних питань. Я не історик, але визнаю, що є певні моменти і постаті в історії наших країн, на які ми дивимось по-різному. Це природньо. Але давайте залишимо історію науковцям і експертам, ми ж, відповідальні політики, маємо будувати сучасну історію примирення і взаємопрощення", - повідомляє вона.

Іонова підкреслила, що в Україні боляче усвідомлювати, що зараз відбувається свідоме загострення взаємин з нашим найближчим сусідом, найдорожчим і перевіреним другом , адвокатом нашої інтеграціі до ЄС і НАТО. Відбувається, на її глибоке переконання, не без участі третьої сторони, майстра інтриг і гібридних воєн.

Також вона назвала маніпулятивними нещодавні заяви ПМ Польщі та інших високопосадовців про біженців, оскільки біженцями свідомо називають громадян України, які через проблеми суто економічного характеру, а не політичні чи інші, виїхали на заробітки до Польщі.

"Є великою загадкою, навіщо на темі "біженців" активно спекулює правляча партія "Право і Справедливість". Можливо, такою відверто недружньою до України риторикою, намагається вирішити власні проблеми в рамках ЄС , убезпечити Польщу від мігрантів і біженців з третіх країн, забезпечити захист від справжніх біженців з зон конфліктів на Близькому Сході, яких вона відмовляється приймати у себе як країна ЄС. Йде відверте маніпулювання громадською думкою і як наслідок – загострення взаємин Польщі і України. Тема "українських біженців" вигідна теперішній польській владі для маніпуляцій, в першу чергу, з інституціями ЄС", - підкреслила Іонова.

Голова комітету висловила сподівання, в подальшому польські політики будуть використовувати прийнятну термінологію міжнародного гуманітарного права та розрізняти біженців і трудових мігрантів.