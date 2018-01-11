В Україні ймовірний третій Майдан, він буде сильно відрізнятися від попередніх - Atlantic Council

2018 рік починається з того, що набуває форм 2013-го: президент України Петро Порошенко зміцнює свою владу, гальмуючи реформи, виконання яких він пообіцяв західним спонсорам, а також переслідує своїх опонентів. Про це пише Діана Френсіс, старший науковий співробітник Центру Євразії американської неурядової організації Atlantic Council.

"Як і в епоху Януковича, в країні відсутнє верховенство закону, немає парламентської підзвітності, немає ефективного переслідування корумпованих чиновників або навіть Януковича, який вкрав мільярди", - йдеться у блозі Френсіс, переклад якого наводить "Главред".

Експерт зазначила, що умови схожі на ті, які призвели до вуличних революцій в 2004 і 2014 роках; чиновники ж кажуть, що повторення подібних подій неприпустимі, оскільки це призведе до нестабільності й відновлення російської агресії.

"Але якщо українці будуть змушені вийти на вулиці знову, цього разу все буде по-іншому", - наголосила Френсіс.

Цього разу все буде по-іншому, пояснює вона, тому що Україна озброєна до зубів. А що найголовніше - адміністрація Трампа відправляє ЗСУ протитанкові ракети Javelin (приблизно 200 ракет), а також снайперські гвинтівки M107A1. Натомість Україна зобов'язалася очистити свою корумповану оборонну промисловість.

"Це не тільки нейтралізує Росію, але й лежить в основі будь-якої майбутньої вуличної революції, якщо нинішній режим відмовиться повністю реформувати країну до виборів 2019 року", - пишуть в Atlantic Council.

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Крім того, Захід, його уряди та інститути твердо підтримують прагнення України до справжньої демократії й справедливого суспільства.

"Ще одна відмінність, яка повинна проявитися в результаті виборів або іншим чином, полягає в тому, що Україна не порине у хаос, як це сталося в 2014 році", - йдеться в статті.

Цього не станеться, тому що Україна розвинула більш сильні фінансові інститути, отримала важливих західних союзників й досвід, а також "управлінську інфраструктуру", що складається із сотень чесних парламентарів, керівників, фінансистів, адвокатів, активістів, міжнародних донорів та благодійників і політичних лідерів.

При цьому, продовжили в Atlantic Council, Порошенко, який ішов на вибори як реформатор, провів хорошу роботу, але чотири справи ще не завершені: відмовитися й швидко переглянути своєї останнім ганебну пропозицію про створення Антикорупційного суду, зробивши його дійсно незалежним за побажаннями українців і західних донорів; припинити переслідування НАБУ; звільнити парламент від імунітету, який увічнює культуру "клубу шахраїв", дозволяючи його членам нехтувати верховенством закону; й заборонити політичну рекламу в ході виборів 2019 року, щоб нівелювати вплив олігархів.

"Час Порошенка закінчується. Антикорупційний суд повинен запрацювати до весняних виборів 2019 року. Інші реформи повинні бути завершені на початку цього року. Якщо ці перетворення не будуть впроваджені, то, наймовірніше, відбудеться ще один вуличний протест напередодні виборів, який отримає масову міжнародну підтримку. І маючи військовий оплот проти Росії, українці, нарешті, отримають шанс скинути свої одіозні еліти", - йдеться в статті.