Літаки, гелікоптери та авто: колишній охоронець розповів, як Янукович тікав з України

Суд у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради розпочав допит як свідка працівника Управління державної охорони Олеся Шарана.

Як передає кореспондент УНІАН, Оболонський райсуд Києва продовжує допитувати свідків сторони обвинувачення.

Шаран повідомив, що 21 лютого 2014 року після підписання угоди з опозицією Янукович дав команду готувати передові групи до Харкова і Криму, але незабаром це розпорядження було скасоване. Янукович поїхав до Межигір’я, де охоронцям знову наказали готуватися їхати до Харкова.

Також Шаран розповів, що бачив, як у Межигір’ї пакували речі Януковича.

За словами Шарана, 21 лютого о 22.00 Янукович і його охоронці сіли у два гелікоптери і полетіли до Харкова. Четверо працівників УДО, включаючи самого Шарана, летіли з екс-президентом.

До Харкова наступного дня, 22 лютого, приїхали на автомобілях інші охоронці, й один з них - Дмитро Іванцов - повідомив, що його машину дорогою з Києва обстріляли. Іванцов показав кулю своїм колегам, а потім віддав її керівнику охорони Януковича, а той показав її самому екс-президенту.

Читайте такожПеред втечею Януковича до Росії Добкін надав йому транспорт у Харкові - свідок

Свідок зазначив, що обстріляна машина раніше ніколи не їздила у кортежі Януковича, і що Іванцов їхав сам, а його авто жодним чином не можна ідентифікувати як таке, в якому міг бути Янукович. Шаран висловив думку, що обстріл автомобіля Іванцова не можна розцінювати як замах на життя Януковича, оскільки екс-президента в тому авто не було.

Шаран також повідомив, що участь Янковича у так званому «з’їзді депутатів усіх рівнів південно-східних областей та Криму» у Харкові була скасована з мотивів безпеки, і Янукович з охоронцями сіли у два гелікоптери. У повітрі диспетчер повідомив пілотам про наказ Олександра Турчинова повертатися до Харкова. Але у гелікоптерах не було достатніх обсягів палива, щоб долетіти до Харкова, і пілоти сіли у Донецьку.

З Донецька Янукович хотів відбути літаком, але це не вдалося зробити, й екс-президент разом охоронцями поїхали на автомобілях. Перед поїздкою у співробітників УДО забрали мобільні телефони, чого раніше ніколи не було, зауважив Шаран.

Біля Мелітополя кортеж повернув з траси на грунтову дорогу, й авто довго їхали полем з вимкненими фарами. Це було близько 2-3 ночі 23 лютого. У полі їх чекали два інші гелікоптери, ймовірно російські, на яких вони полетіли у невідомому напрямку.

За словами Шарана, приземлилися всі у невідомому місці й пересіли на літак разом з Януковичем. Через технічну несправність ще раз приземлилися на невідомому аеродромі, ймовірно у м. Анапа в Росії, де також пересіли на інший літак і приземлилися в Криму.

У Криму на території військової частини Янукович зібрав працівників УДО, які його супроводжували, і запитав, хто хоче їхати разом з ним. За словами Шарана, ті, хто погодився, написали заяви про звільнення з УДО.

Своєю чергою Янукович написав заяву про відмову від державної охорони. Потім екс-президент з тими, хто погодився їхати з ним, поїхав у невідомому напрямку, а Шаран 24 лютого поїхав до Києва.

Крім того, Шаран розповів, що ввечері 23 лютого у Криму екс-президент провів зустріч з главою своєї адміністрації Андрієм Клюєвим, на той час міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, головою СБУ Олександром Якименком та іншими.

Довідка УНІАН. Екс-президент України Віктор Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.