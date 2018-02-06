Парубій назвав "ударом в спину воюючій Україні" польський закон про заборону "бандерівської ідеології"

Від цього закону вигоду отримати може лише Росія, вважає спікер.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав "ударом в спину воюючій Україні" польський закон про Інститут національної пам'яті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на "ICTV".

"На моє глибоке переконання, цей закон є ударом в спину воюючій Україні. І без сумніву, від нього не отримають вигоди ні у Варшаві, ні в Києві. І тільки один вигодоздобувач може бути - це в Кремлі, в Російській Федерації - для розпалювання ворожнечі", - сказав спікер.

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Так, Парубій вважає такий крок "недружнім". "Україна нікому не дозволить і відкидає будь-яку можливість, щоб хтось міг вказувати Україні, як формувати нашу історичну пам'ять, як шанувати українських героїв", - наголосив він.

Голова ВР також відзначив, що особливо прикро, що цей закон ухвалено в той час, коли Україна і українці "своїми грудьми на передовій, на сході України, захищають весь вільний світ і захищають, в тому числі, і Польщу, і поляків від російської агресії, від російської навали, як це вже було неодноразово в українській історії".

Парубій нагадав, що після ухвалення в Польщі такого рішення він дав доручення Комітету ВР у закордонних справах напрацювати спільну заяву від Верховної Ради України, яку завтра в якості постанови буде поставлено на голосування парламенту.

У заяві, зауважив він, будуть загальні оцінки цієї ситуації та заклик не підписувати цей закон.

"Я не маю сумнівів, що ця заява, ця постанова буде підтримана більшістю народних депутатів. Український парламент, як завжди, дуже гідно і швидко дасть оцінку цим діям. А стосовно наступних дій - будемо радитися, будемо з експертами і в переговорах оцінювати, які будуть наступні дії", - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам`яті, яким, зокрема встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз`яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені "колабораціоністами нацистського режиму".

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

У відповідь на заяву Держдепартаменту США в МЗС Польщі заявили, що закон не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - "боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину".