Відміна навчань «Сі Бриз» послабить контакти України з НАТО?

Відміна міжнародних навчань «Сі Бриз-2009» може спричинити ослаблення військових контактів між Альянсом і Україною. Про це повідомив із посиланням на анонімні джерела у штаб-квартирі НАТО експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло САМУСЬ у статті для «Дзеркала тижня» .

«Це, безперечно, впливатиме на ставлення західних партнерів до України у питаннях проведення військових навчань. Можливо, розвиватиметься тенденція до зниження військових контактів із Україною саме у сфері проведення спільних навчань», - передає експерт неофіційну думку представників НАТО.

При цьому М.САМУСЬ констатував, що відмова від проведення навчань унаслідок того, що український парламент так і не ухвалив рішення про допуск іноземних військових формувань на територію України, привела до погіршення міжнародного іміджу країни.

«У неофіційних розмовах представники НАТО досить чітко заявляють, що Україна тільки підтвердила своє реноме непередбачуваності на міжнародній арені», - підкреслив він.

За словами експерта, в неофіційних бесідах представники НАТО рекомендують Україні оптимізувати процедуру ухвалення рішень у Верховній Раді з питання міжнародних навчань.

«Можливо, потрібно проводити голосування з таких питань на рік раніше -— тобто у 2009 році голосувати за 2010 рік», - передає слова брюссельських чиновників експерт.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Верховна Рада України не включила до порядку денного проект закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2009 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях, у переліку яких були й «Сі Бриз».

Натомість Росія відновлює повноформатну військову співпрацю з НАТО. Такої домовленості досягнуто за підсумками першого засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ після серпневих подій у Південній Осетії.