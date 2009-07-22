Вартість Меморіалу пам’яті жертв голодоморів завищена у 5 разів?

Рахункова палата України виявила, що вартість будівництва Меморіалу пам’яті жертв голодоморів завищена у 5 разів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО навесні цього року звернувся до Рахункової палати України та ряду інших контролюючих органів щодо перевірки ефективності використання бюджетних коштів на будівництво Меморіалу пам‘яті жертв голодоморів в Україні «Свіча пам‘яті», відкриття якого відбулося 22 листопада 2008 року, а чотири місяці потому меморіал було закрито на добудову. На цей запит Рахункова палата України за підписом голови Валентина СИМОНЕНКА надіслала віце-спікеру відповідь.

В ній, зокрема, йдеться про те, що «в результаті неналежної організації Київською міською державною адміністрацією виконання робіт зі спорудження Меморіалу за умови використання на цю мету у 2007-2008 роках 133,6 млн. грн. із державного бюджету (99,9% кошторисної вартості), Меморіальний комплекс до цього часу залишається недобудованим та не введеним в експлуатацію. Кошти у сумі 128,3 млн. грн., або 96% використані з порушенням чинного законодавства та неефективно».

Також Рахункова палата встановила, що «через зволікання з початком робіт з проектування та будівництва Меморіалу, його вартість з попередньо визначеної Київською міськдержадміністрацією суми 27,5 млн. грн. зросла до 133,8 млн. грн., або майже у 5 разів».

За даними контролюючого органу, на сьогодні демонтовані та не використовуються відеопроекційні системи і системи звукопідсилення, на придбання, монтаж та пусконаладку яких було витрачено 8,8 млн. грн. бюджетних коштів, а також демонтовані та не використовуються п‘єдестал та придбане обладнання (світильники і металевий дзвін) на суму 0,3 млн. грн.

Крім того, Рахункова палата виявила, що досі жодним нормативно-правовим актом залишається неврегульованим питання підпорядкування першої черги Меморіалу після введення його в експлуатацію, не визначений майбутній власник відведеної для першої черги будівництва земельної ділянки площею 2,2 га, яка на час будівництва перебуває в постійному користуванні комунального підприємства «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт».

У висновку Рахункової палати також йдеться про потреби бюджетного фінансування зведення другої черги Меморіального комплексу, а саме: у цінах 2008 року необхідна сума на будівництво другої черги комплексу становить 472,9 млн. грн., а потреба у додатковій земельній ділянці для спорудження державного музею становить 3,8 га.