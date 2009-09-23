Одеський губернатор вважає, що ОПЗ зараз не можна продавати

Голова Одеської обласної державної адміністрації, член Політради «Нашої України» Микола СЕРДЮК заявляє про неможливість приватизації Одеського припортового заводу.

E коментарі сайту RAZOMвін навів декілька причин, чому завод поки що повинен залишитися у власності держави. «По-перше, приватизація невигідна з економічної точки зору, - каже М.СЕРДЮК. – У часи кризи цей завод продадуть за 10-ту частину його вартості».

«Хто ж в часи економічної кризи продає державне майно, яке приносить прибутки? – наголосив губернатор. - В часи кризи треба продавати збиткові підприємства. А цей завод тільки до місцевого бюджету дає 180 мільйонів гривень за рік».

Друга причина, через яку, за словами М.СЕРДЮКА, не можна приватизувати підприємство, – соціальна: «Сьогодні місто Южний утворене на базі двох підприємств – Одеський припортовий завод і порт «Южний». Якщо ми сьогодні продамо завод, що буде через рік, коли новий власник поставить це підприємство на реконструкцію? Більш як 10 тисяч працівників стануть безробітними. Де вони стануть шукати допомоги, - під стінами Кабміну?».

М.СЕРДЮК повідомив, що завдяки заводу утримаються дитячі садочки, спортивні школи, два баскетбольних клуби, гандбольний клуб. «Із 100 випадків приватизації підприємств за часи незалежності України, у 99 випадках інвестор не виконав своїх зобов’язань, і в першу чергу – соціальних. Держава не зможе впливати на цю ситуацію», - наголосив губернатор-«нашоукраїнець».

«У даному випадку, коли держава є власником і ефективно керує цим підприємством, немає ніяких причин, щоб продавати економічно активний і фінансово вигідний завод», - підсумував М.СЕРДЮК.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакету акцій ОПЗ. Стартова ціна пакету становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".

Окружний адміністративний суд Києва виніс три ухвали про заборону ФДМУ проводити конкурс з приватизації ОПЗ: за позовами екс-голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ВАТ «Азот» (Черкаси) і ВАТ «Дніпроазот».

22 вересня ФДМУ повідомив, що заявки на участь у конкурсі з приватизації ОПЗ подали ТОВ "Азот-сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ "Нортіма" (Україна).

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

22 вересня вона знову наголосила, що не дасть зірвати приватизацію Одеського припортового заводу. «Чому сьогодні такі перипетії навколо Одеського припортового заводу? Можу вам сказати: те, що він рано чи пізно буде приватизований, це однозначно. Проблема в тому, як буде приватизований цей завод», - сказала глава уряду. Вона зазначила, що на сьогодні приватизація заводу узгоджена з профспілками, колективом, керівництвом підприємства і місцевою владою, встановлені жорсткі умови приватизації: щодо модернізації підприємства, соціальних стандартів, передбачена норма, що при порушенні цих умов завод може бути повернений у державну власність без компенсації вартості, сплаченої за приватизацію.