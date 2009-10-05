Бютівець Терьохін - регіоналу Лук'янову: сам дурень

Під час погоджувальної ради керівників фракції та комітетів парламенту між народними депутатами Владиславом ЛУК’ЯНОВИМ (фракція Партії регіонів) та Сергієм ТЕРЬОХІНИМ (фракція БЮТ) виникла суперечка щодо ухвалення закону про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутат від фракції Партії регіонів В.ЛУК’ЯНОВ висловив обурення тим, що нинішня влада не бажає шукати кошти для підвищення соціальних стандартів населення. «Хіба ви не обіцяли працювати на те, щоб покращити життя людей?» - поцікавився він.

В.ЛУК’ЯНОВ також вкотре наголосив на необхідності відміни рішення щодо голосування підняттям рук за законопроекти про підвищення соціальних стандартів. «Давайте відмінимо це безглузде голосування підстрибуванням, підняттям ніг чи рук, чи ще чогось. Бо не всі піднімуть», - сказав він.

У свою чергу, представник фракції БЮТ С.ТЕРЬОХІН зауважив, що він подарує фракції Партії регіонів основи макроекономіки для того, щоб вони їх прочитали і не висували безглуздих вимог. «Все виглядає так, що вам не вистачає грошей для того, щоб зробити свою президентську кампанію», - сказав С.ТЕРЬОХІН, звертаючись до В.ЛУК’ЯНОВА.

Реагуючи на це, В.ЛУК’ЯНОВ зауважив, що у С.ТЕРЬОХІНА немає совісті. У свою чергу, С.ТЕРЬОХІН сказав: «Сам дурень».