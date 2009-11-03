Рахункова палата хоче зрозуміти, куди пішли 4 млрд., спрямовані на іпотеку

Державна іпотечна установа (ДІУ) відмовила Рахунковій палаті України в проведенні перевірки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рахункової палати, переданому УНІАН.

"Зухвала зневага законодавством і небажання інформувати громадськість про фактичний стан справ з використанням бюджетних коштів демонструє ДІУ... Колегія Рахункової палати включила в план контрольних заходів проведення аудиту ефективності діяльності ДІУ, проте дістала відмову в допуску на об`єкт перевірки", - йдеться в повідомленні і уточнюється, що свої дії ДІУ мотивує тим, що в своїй діяльності вона не використовує державних коштів.

У Рахунковій палаті з цим твердженням не згодні і вважають, що така заява не відповідає дійсності. «Фактично з державного бюджету в різній формі впродовж останніх чотирьох років у ДІУ направлено понад 4 млрд. гривень», - сказано в повідомленні Рахункової палати.

Прес-служба вказує, що стаття 13 закону про Рахункову палату передбачає, що профільні вимоги керівників Рахункової палати і посадовців її апарату є обов`язковими для всіх державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

Як зазначають у прес-службі з посиланням на дані Міністерства регіонального розвитку та будівництва, за програмою викупу житла в недобудовах за рахунок держкоштів ДІУ уклала із забудовниками 166 угод на придбання 5207 квартир загальною площею 350,16 тис. кв. м на суму 1,39 млрд. грн., з яких понад 1 млрд. грн. уже профінансувала.

Рахункова палата також нагадує, що раніше її аудиторів не допускали до перевірки НАК "Нафтогаз України" і Національний банк України, проте перевірки все ж таки були проведені за рішеннями судових органів, і громадськість дізналася про численні випадки неефективного і незаконного використання держкоштів.

"Цього разу Рахункова палата теж докладе всі можливі зусилля для проведення законного контрольного заходу та обнародування його результатів", - йдеться в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. Згідно з паперами видається 100-процентна державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.