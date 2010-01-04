Карпачова попередила Тимошенко, що Солотвино може провалитися під землю

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає від прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вжити невідкладних заходів з подолання катастрофічних процесів у зоні Солотвинського рудника.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У зв’язку із загостренням аварійної ситуації на державному підприємстві «Солотвинський солерудник» Н.КАРПАЧОВА звернулася до прем’єр-міністра з поданням щодо порушень конституційних прав на життя та здоров’я пацієнтів алергологічних лікарень і жителів селища Солотвино Тячівського району Закарпатської області.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, провадження омбудсмана у цій справі триває півтора року. Після того, як фахівці Секретаріату Уповноваженого грунтовно, з виїздом на місце, вивчили обставини функціонування лікувальних закладів Солотвина, 8 серпня 2008 року було внесене подання Уповноваженого з прав людини прем’єр-міністрові України «Про захист конституційних прав двох мільйонів хворих на бронхіальну астму на належну медичну допомогу». Завдяки заходам, що були вжиті у відповідь на зазначене звернення, Українська та Закарпатська обласна алергологічні лікарні продовжують працювати дотепер, у них щоденно проходять курс лікування близько 300 хворих. Однак, як було встановлено додатковою перевіркою Омбудсмана України, внаслідок розвитку аварійної ситуації на руднику та в самому селищі існує реальна загроза життю і здоров’ю місцевих жителів, та туристів. Зокрема, грунтові води, постійно прибуваючи в шахти, поступово вимивають сіль та збільшують підземні порожнини. Внаслідок просідання ґрунту утворюються карстові провалля, розміри яких, за даними Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, з початку цього року зросли подекуди у 3–5 разів. Найбільша солотвинська яма сягнула 460 метрів завдовжки та 260 – завширшки. Експерти попереджають: немає жодних гарантій, що якоїсь миті чергова порожнина не поглине десятки будівель разом з людьми. В прес-службі зауважили, що за підрахунками фахівців, реальна небезпека нависла над 1200 солотвинцями. Крім того, стихія насувається на дві загальноосвітні школи, лікарню, поліклініку, водоканал, об‘єкти централізованого водопостачання та водовідведення, лінію електромереж, відділення поштового зв’язку, частину підводного газопроводу високого тиску, ділянку автодороги загальнодержавного значення «Мукачево – Рогатин». За попередніми оцінками, лише на ліквідацію існуючих провалин (загальний об‘єм – два мільйони кубометрів) необхідно 180–200 мільйонів гривень. Загальна ж розрахункова вартість відновлювальних робіт у Солотвино становить нині майже 350 мільйонів гривень.

Тому Н.КАРПАЧОВА у поданні до Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на вжитті відповідними центральними органами виконавчої влади невідкладних заходів із припинення катастрофічних процесів у зоні Солотвинського рудника, а також пропонує розробити і реалізувати державну програму «Солотвино», яка передбачала б здійснення комплексу робіт з метою ліквідації екологічного лиха та відселення людей з небезпечних територій.