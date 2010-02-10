Севастопольський штаб Тимошенко подав до ЦВК понад 20 скарг

Севастопольські представники кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО подали до Центральної виборчої комісії 24 скарги за підсумками повторного голосування і розраховують на перерахунок голосів на ряді дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник керівника Севастопольського міського виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО Олена ОСАДЧУК на прес-конференції під назвою «Через фальсифікації хочуть вкрасти демократичний вибір України».

Вона відзначила, що одним з наймасовіших порушень у день голосування було «внесення до списків виборців без жодних підстав, без рішення суду, без рішення окружної комісії, без повідомлення з держреєстру». За її твердженням, «на деяких дільницях ці внесення доходили до 70-100 осіб. Людей включали до списків просто за поданням паспорта. На деяких дільницях проводили засідання комісії без відриву від голосування, що закон забороняє категорично».

Окрім того, як сказала О.ОСАДЧУК, «зафіксовано факти так званого подвійного голосування, тобто виборець голосував і вдома, і на дільниці». Масові порушення фіксувалися і при підрахунку голосів, була використана і так звана технологія «карусель», заявила представник штабу Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «по всіх зафіксованих фактах нами подано скарги до окружної комісії, однак викликає подив робота наших окружних комісій. Таємничим чином зникали наші скарги, передані до окружкому. На окремі скаргами слідували відмови за якимись формальними ознаками. Проте ми на цьому не зупиняємося, ми маємо намір дані факти оскаржити».

Як сказала О.ОСАДЧУК, «якщо рішення ЦВК не відповідатимуть законодавству, тоді ми звертатимемося до судів». О.ОСАДЧУК також висловила сподівання, що ЦВК проведе ретельну перевірку зафіксованих фактів, винесе відповідну постанову, і дасть команду окружним комісіям перерахувати бюлетені по деяких дільницях.

Перший заступник керівника Севастопольської міської організації В «Батьківщина» Микола ІВАНЮК підкреслив, що «вибори були проведені з істотними порушеннями виборчого законодавства». За його словами, «якщо наступні вибори за ймовірного Президента України проходитимуть за таким самим сценарієм, то слово «демократія» в Україні ми маємо забути».

Водночас, як сказав М.ІВАНЮК, «в наших штабах немає особливого песимізму, немає суму, розгубленості. Радості теж немає, але трагедії ми не робимо. Немає сумніву у тому, що влада, яка зараз прийде, вона тимчасова, недовговічна. Тому що Україна - це демократична, європейська держава, і той режим, який буде, - а він буде, на превеликий жаль, режимом, - думаю, український народ терпітиме його недовго».