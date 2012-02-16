МОЗ: до Тимошенко Канада прислала двох сімейних лікарів і гінеколога

У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що різниця у кваліфікаційному рівні членів спільної медичної комісії від трьох країн не створить перешкод у визначенні діагнозу екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та оптимального лікування для неї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, «сьогодні завершила роботу спільна медична комісія щодо обстеження Юлії ТИМОШЕНКО. Підтримавши відповідну ініціативу наших закордонних партнерів, Україна створила прецедент у новітній світовій історії, забезпечивши засудженій до тюремного ув’язнення громадянці можливість консультації з іноземними фахівцями, що є недоступним для інших засуджених українців».

При цьому у МОЗ відзначили «особливу відповідальність, з якою до даного питання поставилися німецькі партнери, відрядивши до складу комісії знаних профільних фахівців з беззаперечною репутацією та професорськими ступенями. Такого ж рівня спеціалісти були введені до складу комісії і з боку Міністерства охорони здоров’я України».

Натомість, наголосили у міністерстві, «канадська частина комісії формувалася за ініціативою української громади у цій країні та в результаті була організована за рахунок двох сімейних лікарів та одного гінеколога. Різниця в кваліфікаційному рівні членів комісії від трьох країн, сподіваємось, не створить перешкод у визначенні діагнозу Юлії ТИМОШЕНКО та оптимального лікування для неї».