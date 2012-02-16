У Кличка не вірять, що чиновники покарають кривдників журналістки

Фракція «УДАР» у Київраді вимагає від столичної влади терміново демонтувати незаконно розміщені кіоски на проспекті Свободи. Про це йдеться в запиті депутатів від «УДАРу» до голови КМДА Олександра Попова, озвученому на засіданні Київради 16 лютого.

«За нашими даними, скандальні кіоски встановили без жодної дозвільної документації. Це, до речі, підтверджує й інформація Головного управління контролю за благоустроєм. Зрозуміло, що ситуація, яка призвела до конфлікту з місцевими мешканцями й побиття журналістки, виникла виключно через дії влади. Адже коли Київрада голосувала за легалізацію незаконно встановлених МАФів, наша фракція попереджала, що це призведе до нових конфліктів. Тоді влада нас не почула, але сьогодні вона має нести відповідальність за свої дії», - говорить заступник голови фракції «УДАР» Наталія Новак.

У фракції не вірять в обіцянки столичних чиновників покарати кривдників побитої журналістки Оксани Романюк: «Ми маємо великі сумніви щодо щирості заяв представників КМДА. Зрештою, не будуть же чиновники карати самі себе! Тому своє слово повинні сказати, перш за все, правоохоронні органи.

Наталія Новак також додала, що депутати від «УДАРу» зустрілися з Оксаною Романюк, вислухали, як саме розгортався конфлікт на проспекті Свободи та запропонували місцевим мешканцям юридичну допомогу в боротьбі проти незаконного встановлення МАФів.

За її словами, вже очевидно, що кіоски на Виноградарі встановлені з численними порушеннями. Наприклад, вони розміщені на інженерних мережах «Київводоканалу» й навіть частково блокують пожежний колодязь. «Тому ми також звернулися до Головного управління МНС в Києві та до «Київводоканалу», аби їхні працівники належним чином відреагували на це», - додає Наталія Новак.

У фракції «УДАР» вимагають від КМДА офіційної інформації щодо точної кількості кіосків у Києві та хочуть знати скільки з них працюють, порушуючи закон, скільки незаконних МАФів чиновники уже демонтували за два останніх роки і скільки планують знести.

«Також було би цікаво дізнатися, чому, не зважаючи на відповідний указ президента від 2009 року, у Києві досі немає схеми розміщення кіосків. Хоча це питання риторичне – насправді владі вигідний МАФовий безлад, котрий дозволяє направляти фінансові потоки не в бюджет, а в кишеню окремих чиновників», - додають в «УДАРі».