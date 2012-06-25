Польський журналіст з жартами про українок розраховував на "специфічну аудиторію"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав на своїй сторінці у Faceboоk, де також розмістив жовто-блакитне серце.

48-річний журналіст та популярний у Польщі шоумен назвав програму, в якій 12 червня прозвучали образливі слова про українок, "сюрреалістичним посміховиськом реальності".

"Ми усі маємо право на гумор, навіть поганої якості. Не усі повинні цим правом користуватися", - написав він.

К.Воєвудський відзначив, що Poranny WF має свою специфічну аудиторію, котра розуміє ведучих програми, і висловив жаль, що часом серед слухачів з’являються "чужі зі світу пафосу та перебільшення".

Він підкреслив, що ні він, ні його молодший майже на десять років колега не є ксенофобами та расистами.

Журналіст написав, що "ті, хто входять в світ сатири із замашками цензури, самі виставляють себе на сміх".

"В усіх українців, яким було неприємне моє почуття гумору, можу попросити вибачення за свій рівень. Усіх спеціалістів у перероблянні жартівливих слів на масову ненависть запрошую до подальшої співпраці", - резюмував К.Воєвудський.

Розміщений минулої п`ятниці пост на його Faceboоk схвально оцінили майже 6 тис. осіб з майже 900 тис. його фанів, а в рамках дискусії з’явилося більше тисячі коментарів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня озвучені К.Воєвудським та М.Фігурським в їх програмі образливі висловлювання про українок викликали міжнародний скандал. МЗС України вимагав публічних вибачень, а польська прокуратура розпочала розслідування в цій справі.

Довідка УНІАН. Це вже другий скандальний випадок за участю згаданих журналістів. Минулого року вони непристойно жартували про одного із польських чиновників, батько якого з Індії. Прокуратура спочатку закрила справу, але після апеляції вона таки потрапила до суду - у червні 2012 року.

Польське законодавство за публічну зневагу людей за етнічною, расовою чи релігійною ознакою визначає покарання до 3 років ув’язнення.