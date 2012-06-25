Польський журналіст з жартами про українок розраховував на "специфічну аудиторію"

16:58, 25 червня 2012
Політика
1358 0

Ведучий польської радіостанції Eska Rock Воєвудський вважає "смішними" звинувачення у ксенофобії, котрі може йому та його колезі Фігурському висунути польська прокуратура за образливі висловлювання на адресу громадянок України. 

Коментатори радіостанції Eska Rock висловились від імені ”середнього поляка”

Як передає кореспондент УНІАН, про це він написав на своїй сторінці у Faceboоk, де також розмістив жовто-блакитне серце.

48-річний журналіст та популярний у Польщі шоумен назвав програму, в якій 12 червня прозвучали образливі слова про українок, "сюрреалістичним посміховиськом реальності".

"Ми усі маємо право на гумор, навіть поганої якості. Не усі повинні цим правом користуватися", - написав він.

К.Воєвудський відзначив, що Poranny WF має свою специфічну аудиторію, котра розуміє ведучих програми, і висловив жаль, що часом серед слухачів з’являються "чужі зі світу пафосу та перебільшення".

Він підкреслив, що ні він, ні його молодший майже на десять років колега не є ксенофобами та расистами.

Журналіст написав, що "ті, хто входять в світ сатири із замашками цензури, самі виставляють себе на сміх".

"В усіх українців, яким було неприємне моє почуття гумору, можу попросити вибачення за свій рівень. Усіх спеціалістів у перероблянні жартівливих слів на масову ненависть запрошую до подальшої співпраці", - резюмував К.Воєвудський.

Розміщений минулої п`ятниці пост на його Faceboоk схвально оцінили майже 6 тис. осіб з майже 900 тис. його фанів, а в рамках дискусії з’явилося більше тисячі коментарів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня озвучені К.Воєвудським та М.Фігурським в їх програмі образливі висловлювання про українок викликали міжнародний скандал. МЗС України вимагав публічних вибачень, а польська прокуратура розпочала розслідування в цій справі.

Довідка УНІАН. Це вже другий скандальний випадок за участю згаданих журналістів. Минулого року вони непристойно жартували про одного із польських чиновників, батько якого з Індії. Прокуратура спочатку закрила справу, але після апеляції вона таки потрапила до суду - у червні 2012 року.

Польське законодавство за публічну зневагу людей за етнічною, расовою чи релігійною ознакою визначає покарання до 3 років ув’язнення.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter