Герман: російськомовні - такі ж громадяни України

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству УНІАН.

«Якщо з парламенту надійде на підпис Президента документ, який проголосований цими днями, то можна очікувати кілька варіантів рішення. Я не виключала б вето», - сказала радник глави держави.

Серед інших варіантів, Г.Герман назвала доручення уряду доопрацювати документ, врахувавши зауваження і пропозиції Президента, і після цього знову винести його на розгляд Верховної Ради.

«Я не певна, який саме варіант остаточного рішення прийме Президент. Але я абсолютно певна, що, як гарант Конституції, Президент ніколи не допустить, щоб закон про мови або, скажімо так, - про використання мов - будь у чому порушував чинну Конституцію України, яка, як ви знаєте, визначає українську мову як державну. Навіть найменша кома, якщо вона лежить поза межами Конституції, не матиме тут жодного шансу», - наголосила радник Президента.

Відповідаючи на запитання, як вона сама оцінює цей мовний закон, Г.Герман зауважила, що закон - це документ, на якому стоїть підпис глави держави. Поки такого підпису немає, вона не може висловлюватися про документ як про закон. «Ми не знаємо навіть, чи надійде проголосований у парламенті проект на підпис Президентові. І це важливі фактори, які дають усім нам підставу спокійно і виважено оцінювати все, що зараз відбувається навколо мовної теми», - зауважила радник Президента.

«Поза всяким сумнівом: якщо документ той, що існує на сьогодні, чи якийсь новий, який, наприклад, міг би бути проголосований у парламенті, надійде на підпис Президенту, глава держави безперечно перед прийняттям рішення зробить те, що робить завжди: порадиться з експертами», - сказала Г.Герман.

Зокрема, за її словами, Президент обов'язково вислухає думку як експертного середовища, правників, так і відомих українознавців, членів Громадської гуманітарної ради в тому числі. При цьому Г.Герман повідомила, що Президент уже зустрічався з деякими з них. «Має їхні пропозиції і зараз вивчає всі сторони справи дуже скрупульозно і докладно», - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, чи була, на її думку, дотримана процедура ухвалення мовного закону, Г.Герман зауважила, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб у громадян не виникало навіть найменших сумнів з цього приводу. «То треба зробити так, щоб люди не сумнівалися в повазі до закону тих, хто цей закон творить. З усіма висновками, що зі сказаного випливають. Ми повинні утвержуватись як правова держава. І кожен крок влади - чи то виконавчої, чи законодавчої, чи Президента - так нас усіх націлює глава держави - мусить бути суворо підпорядкований праву», - наголосила радник глави держави.

«Разом з тим, я хотіла б, щоб ми були чесними до кінця. Скажіть, хіба не правда те, що половина України де-факто російськомовна? Ці люди такі самі громадяни України, як і ті наші співвітчизники, які говорять українською. Так, вони не голосують за нинішню опозицію. Але чи це має бути приводом для того, щоб зневажати їх або перешкоджати їхньому праву говорити тією мовою, яку вони вважають для себе рідною? Безперечно, ні. Тому ми повинні з великою повагою ставитися до всіх громадян», - наголосила Г.Герман.

Вона підкреслила, що В.Янукович, який є президентом всієї України, а не президентом окремих регіонів, приймаючи рішення, завжди однаково дбає про всіх громадян, незалежно від віросповідання, мови, місця проживання тощо. «І такий підхід глави держави до прийняття рішень - і складних, і простих, - дає мені віру і переконаність у тому, що він нікого з нас не скривдить: ані тих, хто говорить українською, ані тих, хто говорить російською чи іншими мовами національних меншин», - наголосила Г.Герман.