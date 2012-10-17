Янукович розвіяв чутки: у тіла людей зашивати нічого не будуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій.

В.Янукович нагадав, що цей закон також є однією з умов Європейського Союзу для подальших переговорів щодо лібералізації візового режиму.

«Я з увагою ставлюсь до висловлених вами пропозицій із згаданих питань», - сказав Президент представникам церков, які закликали ветувати закон.

«Я переконаний, що разом з вами і з усім суспільством ми повинні дійти згоди і знайти збалансовані мудрі рішення», - зауважив глава держави.

Він також підкреслив, що сьогодні багато існує провокацій щодо цього закону.

«Провокації, в які вірять люди – що щось будуть зашивати в тіло людини і так далі – вони абсолютно безпідставні, і такого ніхто ніколи не пропонував і не буде пропонувати», - сказав Президент.

Він підкреслив, що сьогодні існують вимоги сьогодення, пов’язані з необхідністю обліку пересування людей через кордон. «Наведенням порядку на кордоні, і особливо йдеться про країни, де є загроза тероризму, - зауважив він.

Як повідомлялося, 2 жовтня Верховна Рада прийняла Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, які підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус» (№10492). Цей закон запроваджує єдину інформаційно-телекомунікаційну систему (Єдиний державний демографічний реєстр), який містить персональні дані про людину і її біометричні дані. Із застосуванням реєстру людині видаються документи, які засвідчують особу і підтверджують громадянство України. Більшість передбачених цим законом документів міститимуть імплантований безконтактний електронний носій, на який вноситиметься інформація про людину.

10 жовтня В.Янукович заявив, що схильний підписати цей закон, але прийме рішення тільки після висновку експертів.

Пізніше Митрополит Київський і всієї України Володимир закликав В.Янукович ветувати закон про біометричні паспорти.

Він, зокрема, зазначив, що до Київської митрополії УПЦ надходять численні звернення віруючих з вимогою не допустити введення в дію цього закону. За словами Митрополита, в цих зверненнях йдеться про те, що вказаний закон порушує право громадян на приватність, гарантоване Конституцією. Крім того, занепокоєння православних віруючих викликає можливість втручання в їх особисте життя, яку створює цей закон.