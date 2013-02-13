Один з грифонівців потрапив до лікарні після тисняви в суді у справі Щербаня

Один співробітник судової міліції «Грифон» постраждав сьогодні під час тисняви в Апеляційному суді Києва, де мав відбутися допит свідка у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

За даними міліції, наразі постраждалого співробітника «Грифону» госпіталізовано до лікарняного закладу для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

Водночас в ГУ МВС наполягають, що співробітники «Грифону» діяли в межах чинного законодавства, без застосування заходів фізичного впливу, під час сьогоднішньої конфліктної ситуація між ними та народними депутатами в Апеляційному суді.

«Упродовж судового розгляду присутні народні обранці не зважали на численні зауваження судді і продовжували порушувати громадський порядок. Суддею було прийняте рішення про видалення із зали суду усіх присутніх, крім учасників судового процесу та представників засобів масової інформації. Оскільки порушники порядку не реагували на вимоги судді, виконання даного рішення було покладено на працівників спеціального батальйону судової міліції «Грифон», в обов’язки яких входить саме забезпечення охорони громадського порядку у судових інстанціях», - зазначається в повідомленні.

За даними ГУ МВС, під час виконання рішення суду правоохоронці запропонували вийти народним обранцям самовільно, однак останні відмовилися. Натомість народні обранці почали безпідставно ображати правоохоронців та провокувати бійку, йдеться в повідомленні.

«При цьому працівники спеціального батальйону судової міліції «Грифон» діяли в межах чинного законодавства без застосування заходів фізичного впливу. Заходи реагування працівників міліції на протиправні дії не обмежували депутатської недоторканності, оскільки вживалися за рішенням головуючого судді відповідно до норм чинного законодавства», - наголосили в ГУ МВС.

В міліції підкреслили, що виконання рішення суду, згідно з чинним законодавством, є безумовними як для працівників міліції, так і всіх громадян, незалежно від їх статусу.

«Тож особи, які перешкоджають або заважають виконати таке рішення, можуть бути притягнуті до відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич зобов’язала народних депутатів залишити залу суду, де мають проходити слідчі дії в рамках розслідування вбивства депутата Євгена Щербаня.

Відповідне рішення О.Царевич прийняла у зв’язку з «неповагою до суду» депутатів.

Зокрема, таке рішення було ухвалено після того, як народні депутати почали негативно висловлюватися з приводу постанови судді про притягнення захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка до адміністративної відповідальності.