Комуніст поскандалив з націоналістами в комітеті ВР

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Олександр Зубчевський (фракція КПУ) заявляє, що поки йому не дадуть можливість вільно розмовляти російською мовою, «всі засідання комітету будуть нелегітимними» і його «підпису на протоколах не буде».

Як повідомляє сайт КПУ, за словами О.Зубчевського, 6 березня на засіданні комітету відбувся черговий конфлікт, пов'язаний з російською мовою, і в результаті він покинув засідання.

Як сказав О.Зубчевський, «скандал відбувся під час моєї доповіді за проектом постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань про вдосконалення зовнішнього незалежного оцінювання».

«Як тільки я почав свою доповідь російською мовою, мене тут же перервали і стали вимагати перекладу. Проти перекладу я не заперечував. Якщо вони хочуть вдавати, що не розуміють російської мови, то нехай перетворюють засідання на посміховисько. Проте націоналісти, яких у комітеті більшість, пішли далі – вони почали наполягати, щоб я в доповіді робив паузи, оскільки перекладач не встигає перекладати мої слова», - додав О. Зубчевський.

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Він також сказав, що поставив під сумнів правомочність здійснення перекладу на засіданні комітету. «Адже людина, якій доручено мене перекладати, це співробітник секретаріату Олександр Домаранський, а в нього зовсім інші посадові обов'язки. Це підтверджує і відповідь на мій запит до керівника Апарату Верховної Ради України, де йдеться, що в обов'язки співробітника секретаріату здійснення перекладу не входить. О.Домаранський може лише консультувати і давати методичні рекомендації. Окрім цього, така штатна одиниця як перекладач в секретаріаті комітету відсутня», - підкреслив О.Зубачевський.

За його словами, йому пояснили в Апараті ВР, що немає коштів для перекладача.

О.Зубчевський підкреслив, що після «тривалої перестрілки» йому «так і не дали доповісти проект постанови» і «у зв'язку з неможливістю здійснення подальшої своєї роботи я покинув засідання комітету».

«Як секретар комітету протокол засідання від 6 березня 2013 року не підписуватиму, оскільки мені перешкоджали в здійсненні моєї діяльності як народного депутата України, так і секретаря Комітету з питань науки і освіти. Доти, доки мені не дадуть можливість вільно розмовляти російською мовою, всі засідання комітету будуть нелегітимними і мого підпису на протоколах не буде», – заявив О.Зубчевський.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти, народний депутат від ВО “Свобода” Ірина Фаріон направила позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність Апарату Верховної Ради щодо не забезпечення перекладу державною мовою виступів, питань, реплік народних депутатів на засіданнях Комітету ВР з питань науки і освіти.

І.Фаріон також вимагає від суду зобов'язати Апарат ВР надалі, у разі потреби, забезпечувати на засіданнях комітету переклад виступів державною мовою.

Як зазначила І.Фаріон, вона ще наприкінці січня звернулася до Апарату ВР із заявою про забезпечення перекладу державною мовою виступів окремих народних депутатів, оскільки вони на засіданнях комітету користувалися іноземною мовою. «Проте апарат ради відмовився забезпечувати переклад, посилаючись на відсутність в своєму штаті відповідних працівників», - сказала вона.

Водночас, підкреслила депутат від «Свободи», відповідно до рішення Конституційного Суду, українська мова є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади і органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документація тощо).

«Більше того, навіть сумно відомий «мовний закон» передбачає, що засідання парламенту, його комітетів і комісій ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою, але переклад його виступу державною мовою у разі потреби забезпечує Апарат Верховної Ради України. Отже, апарат Ради зобов'язаний забезпечувати переклад виступів народних депутатів державною мовою, а її бездіяльність з цього приводу є незаконною», - зазначає І.Фаріон.