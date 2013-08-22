До місця загибелі радянського підводного човна прямує експедиція

Про це кореспонденту УНІАН повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу інформаційного забезпечення ЧФ РФ капітан 2-го рангу Микола Воскресенський.

За його словами, очікується, що дослідне судно «Селігер» з устаткуванням і фахівцями на борту і гідрографічне судно ГС-86 прибудуть до району мису Тарханкут. Судна обстежують район, де лежить човен, з метою визначення його точних координат і положення на грунті.

За інформацією прес-офіцера, в управлінні пошукових і аварійно-рятувальних робіт (УПАРР) ЧФ РФ відзначають, що, враховуючи перебування затонулої субмарини на глибині більш як 50 метрів, можливість наявності вибухонебезпечних предметів на самому човні та біля нього, операція з дообстеження і можливого підйому зажадає залучення значних сил як з боку ЧФ, так і з боку ВМС ЗС України.

Він сказав, що для забезпечення робіт ВМФ Росії залучає новітнє дослідне судно «Селігер», призначене для проведення випробувань техніки, глибоководних досліджень і пошуково-рятувальних робіт.

У район розташування затонулого човна також можуть бути направлені кілекторне судно «КІЛ-25», яке виконає розмітку полігону, встановить бочки і бетонні масиви під них, рятувальне судно (РС) Чорноморського флоту «Епрон», водолазне судно «ВМ-154» і близько 20 водолазів.

За твердженням Воскресенського, ЧФ РФ має досвід роботи на об'єктах, аналогічних «Щ-216». Зокрема, РС «Епрон» брало участь в обстеженні затонулих підводних човнів «Щ-204» і «Щ-211» у 1983 і 2003 роках, відповідно.

На цю тему: Янукович доручив Азарову і Льовочкіну підняти з дна моря підводний човен

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову і главі Адміністрації Президента Сергію Льовочкіну пропрацювати питання можливості підйому радянського підводного човна «Щ-216» серії Х-біс, який було виявлено співробітниками Кримської республіканської установи «Чорноморський центр підводних досліджень» в липні цього року біля мису Тарханкут.

Згідно з документом, уряд має забезпечити транспортування субмарини, її дослідження, поховання екіпажа і створення музею на базі човна. Крім того, зазначені установи мають розглянути питання створення меморіалу загиблим морякам.

Довідка УНІАН. Дизель-електричний підводний човен «Щ-216» (проекту «Щука») було побудовано в 1940 році. Він входив до складу Чорноморського флоту. Брав участь у бойових операціях, затонув у 1944 році. Імовірно, був потоплений в результаті вибуху глибинної бомби. Екіпаж загинув.