Україна за 10 років має впровадити до 400 регламентів та директив ЄС - Лукаш

Про це сказала міністр юстиції України Олена Лукаш в ефірі Першого каналу Українського радіо, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

«Загалом йдеться про імплементацію та практичне впровадження близько 400 регламентів та директив ЄС, інших актів ЄС, а також інші зміни законодавства на вимогу ЄС», - підкреслила Лукаш, зазначивши, що у Вільнюсі відбудеться «початок довготривалої, розрахованої на 10 років, роботи України із впровадження європейських вимог та стандартів».

Читайте також: Від Мін’юсту вимагають, щоб україномовні закони ЄС виклали в інтернет

Наразі ж, за словами міністра юстиції, напрацьовуються нормативно-правові акти, які можна буде впроваджувати вже одразу після підписання Угоди, оскільки перед її остаточною ратифікацією усіма парламентами країн-учасників ЄС буде так звана фаза тимчасового застосування.

Зокрема, зазначила Лукаш, майже всі торгові питання почнуть діяти одразу після того, як ратифікаційний документ від України отримає спеціальний депозитарій в Європейському Союзі, і діятимуть тимчасово до повної ратифікації Угоди усіма країнами ЄС. «Тимчасово, це може звучить не дуже добре, але практично означає - у повному обсязі. І терміни виписані дуже чітко, від двох до п’яти років, по багатьох напрямах, по більшості напрямів. І тому робота ведеться, це сотні актів, сотні перемовин та погоджень», - сказала міністр.