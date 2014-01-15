Світовий банк прогнозує зростання світової економіки на 3,2% у 2014 році

Про це йдеться в дослідженні Світового банку «Глобальні економічні перспективи» (Global economic perspectives), опублікованому на сайті СБ.

Як зазначається, для розвинених країн питання фіскальної консолідації або політичної нестабільності більше не матимуть критичного значення. Більш того, загальне зростання розвинених країн буде багато в чому обумовлено зростанням економіки США, яка, як очікується, зросте на 2,8% у 2014 році, тоді як у 2013 році економічне зростання США становило 1,8%. Зростання єврозони становитиме 1,1% у 2014 році й досягне 1,5% до 2016 року.

«Глобальні економічні індикатори показують покращення. Але не слід тішитися – небезпеки все ще на поверхні, - прокоментував результати дослідження головний економіст Світового банку Кошик Базу. – Зона «євро» виходить з рецесії, але дохід на душу населення в низці країн Європи все ще має тенденцію до зниження».

При цьому Базу зазначив, що й у країнах, що розвиваються, ситуація залишається дещо напруженою. Зокрема, зростання економіки країн, що розвиваються, прогнозується на рівні 5%, тоді як у червні 2013 року прогноз становив 5,6%. Але навіть цей показник є гіршим останніх десятиліть, оскільки становить лише 60% від того зростання, яке країни, що розвиваються, демонстрували в 1980-х і 1990-х роках.

Крім того, на думку експертів СБ, економіки країн, що розвиваються, будуть й надалі багато в чому залежні від зростання зовнішнього попиту в розвинених країнах.

Як повідомляв УНІАН, у своєму дослідженні «Глобальні економічні перспективи» Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2014 році на рівні 2%. Проте цей показник підтверджує песимістичний сценарій розвитку економіки України, сформований експертами СБ у жовтні 2013 року. А, крім того, він відображає побоювання фінансистів, які віднесли Україну до країн, найбільш схильних до ризиків погіршення економічної ситуації через ускладнення внутрішньої та зовнішньої торгівлі та відпливу капіталів із країни.