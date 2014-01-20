Число поранених в протистоянні на Грушевського перевищило 100 осіб

Загальне число поранених з обох сторін вже перевалила за сотню, демонстранти спалили чотири міліцейських автобуси і дві вантажівки.

Протестувальників стало значно менше - зараз їх близько двох тисяч. Співробітники правоохоронних органів стоять кількома кордонами вгору по вулиці Грушевського і в Маріїнському парку біля будівлі Верховної Ради. Велику кількість бійців "Беркута" кор. ИТАР-ТАСС побачив у дворах біля Адміністрації Президента та будинку уряду. На підходах до Адміністрації міліції практично не видно, але тут стоять десятки міліцейських автобусів. Швидше за все, силовики знаходяться всередині автобусів.

Мітингувальники спорудили барикаду на Петровській алеї, що веде до Парковій дорозі, щоб захиститися в разі нападу "Беркута". Періодично вони організовують вилазки, закидаючи міліцію шматками тротуарної плитки. Ті в свою чергу відповідають світлошумовими гранатами.

Між демонстрантами і силовиками стоять обмерзлі залишки згорілих міліцейських автобусів і вантажівок. Співробітники правоохоронних органів намагалися загасити пожежу і поливали їх водою з пожежних рукавів. Зараз все це перетворилося в одну крижану барикаду.