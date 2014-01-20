Більдт закликав Європу відреагувати на прийняття "законів 16 січня"

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Більдт заявив перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Важливо, щоб ми прореагували на пакет репресивних законів, який був ухвалений у четвер у Києві. Це найрепресивніший пакет законів, який був ухвалений будь-яким європейським парламентом за десятиліття, якщо на нього подивитися. Те, що сталося вчора, я думаю, є наслідком того пакета репресивних законів, які були прийняті у четвер", - сказав Більдт.

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"Ці репресивні закони міняють спосіб, у який маємо вести справу з Україною. Я так розумію, що нині мають бути переговори у Києві між опозицією та владою, але ми, напевно, маємо відреагувати на пакет тих репресивних законів", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати із провладних фракцій підняттям рук, без обговорення, ухвалили 11 законів і одну постанову. Зокрема, ВР ухвалила закон депутатів від Партії регіонів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника, що встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить низку інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

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17 січня Президент України Віктор Янукович підписав закони, ухвалені 16 січня.

19 січня на вулиці Грушевського в Києві почалися масові зіткнення між протестувальниками і міліцією. Причиною їх стала відмова правоохоронних органів пропустити мітингувальників до будівлі Верховної Ради. Зіткнення тривають і зараз.

Пізно ввечері того ж дня Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участі представників Кабінету міністрів та Адміністрації Президента для розгляду питань з урегулювання політичної кризи. Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи з представниками опозиції у понеділок, 20 січня.