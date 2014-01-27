Донецький спецназ прорвав блокаду у Василькові і вирушив на Київ
00:27, 27 січня 2014Політика
0 0
Заблокованим у Василькові донецьким спецпризначенцям вдалося прорвати оточення і вирушити у повному складі на Київ.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив громадський активіст та член політичної партії "УДАР" Владлен Сергієнко.
"Донецький спецназ прорвав оточення, побив людей та автівки і у повному складі вирушив з Василькова на Київ", - пише він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter