Донецький спецназ прорвав блокаду у Василькові і вирушив на Київ

00:27, 27 січня 2014
Політика
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Заблокованим у Василькові донецьким спецпризначенцям вдалося прорвати оточення і вирушити у повному складі на Київ.

Про це  на своїй сторінці в Facebook повідомив громадський активіст та член політичної партії "УДАР" Владлен Сергієнко.

"Донецький спецназ прорвав оточення, побив людей та автівки і у повному складі вирушив з Василькова на Київ", - пише він.

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