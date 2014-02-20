Макеєнко закликав киян бути пильними і не створювати небезпечних ситуацій в метро

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, незважаючи на те, що Служба безпеки України досі не надала письмового підтвердження про перевірку стану безпеки станцій метрополітену, у телефонній розмові Макеєнку повідомили, що станції метрополітену, крім центральних, є безпечними для руху пасажирів.

Тому голова КМДА прийняв рішення поновити роботу київської підземки орієнтовно з 17.15.

«Я закликаю киян бути максимально пильними та самоорганізованими, не створювати небезпечних ситуацій, які можуть спровокувати трагічні наслідки. На жаль, центральні станції («Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Театральна», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», «Поштова площа», «Арсенальна», «Золоті Ворота») не будуть працювати, бо є місцями підвищеного ризику. Станція «Вокзальна» працюватиме тільки на вихід», - сказав Макеєнко.

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Напередодні він доручив профільним службам метрополітену контролювати всю інфраструктуру та рухомий склад, аби вони перебували у постійній готовності відновити рух.

Як повідомляв УНІАН, метро в столиці не працювало з 18 лютого.

Як заявляв Макеєнко, «припинення роботи Київського метрополітену є вимушеним заходом за зверненням Служби безпеки України у зв’язку з масовими повідомленнями до різних органів влади про можливі терористичні акти, мінування, перевезення горючих матеріалів».