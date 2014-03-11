Яценюк заявив, що в останні роки в Україні здійснювалася послідовна диверсія з підриву оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Органи прокуратури і військової прокуратури повинні почати розслідування і арешти всіх, хто був причетний до розкрадання Міністерства оборони», - сказав Яценюк.

На його думку, останніми роками в країні здійснювалася цілеспрямована і системна диверсія з підриву національної безпеки і оборони. «Нині дійшло до того, що в терміновому порядку уряд займається тим, що ми поставляємо ТС-1 для того, щоб літали літаки, дизель, бензин. При тому, що бюджетних призначень на такі витрати немає. Не вдаватимуся в подробиці того, як ми це зробили, але зробили», - сказав глава уряду.

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Раніше виконувач обов'язків Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликав Верховну Раду підтримати рішення Ради національної безпеки і оборони щодо створення на базі внутрішніх військ МВС Національної гвардії України.

За словами Турчинова, враховуючи загрозу, що існує на сьогодні, РНБО ухвалила рішення про те, щоб “створити на базі внутрішніх військ України Національну гвардію, мета якої - захистити Україну і громадян від будь-яких злочинців, від зовнішньої і внутрішньої агресії”.