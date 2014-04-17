Сьогодні у Женеві має відбутися чотиристороння зустріч щодо України

Сьогодні у Женеві, має відбутися чотиристороння зустріч дипломатів України, США, Європейського Союзу й Росії з українського питання.

Зокрема, у зустрічі візьмуть участь Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі та глави МЗС України і Росії Андрій Дещиця та Сергій Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Кабінет міністрів України затвердив директиви для Міністерства закордонних справ на чотирьохсторонню зустріч у Женеві.

За словами Дещиці, Україна їде з позицією, що на сході країни діють терористичні угруповання, які підтримуються РФ.

”У нас є відповідні докази... ці докази будуть передані міністру закордонних справ РФ та іншим учасникам зустрічі”, - сказав Дещиця.

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За його словами, Україна вимагатиме від Росії припинення підтримки терористичних угруповань, які діють на сході України.

”Крім цього, ми вимагатимемо від РФ засудити такі терористичні дії і відвести війська, які зосереджені на східних кордонах України ”, - сказав Дещиця.

Він зазначив, що для України важливо, щоб Росія відкликала своє рішення про дозвіл президенту РФ Володимиру Путіну використовувати російські війська на території України.

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Також, за його словами, буде порушено питання про виведення російських військ з Криму та скасування юридичних рішень про анексію Криму.