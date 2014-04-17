У Краматорську на мітинг за єдність України напали сепаратисти

У Краматорську на мітинг на підтримку єдності України вийшла 1 тисяча осіб. На учасників мітингу напали близько 100 сепаратистів, повідомляє портал "Новости Донбасса".

Читайте такожНа захопленій у Краматорську телевежі терористи встановлюють своє обладнання

Вони спробували прорватися до мітингувальників, але їх зупинила міліція.

Учасники проукраїнського мітингу тримали в руках національну символіку і вигукували «Слава Україні!».