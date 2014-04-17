У Краматорську на мітинг за єдність України напали сепаратисти

19:50, 17 квітня 2014
Політика
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1 тисяча осіб мітингує на підтримку єдності України в Краматорську.

Митинг за единство Украины в Краматорске / twitter.com/novostidnua

У Краматорську на мітинг на підтримку єдності України вийшла 1 тисяча осіб. На учасників мітингу напали близько 100 сепаратистів, повідомляє портал "Новости Донбасса".

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Вони спробували прорватися до мітингувальників, але їх зупинила міліція.

Учасники проукраїнського мітингу тримали в руках національну символіку і вигукували «Слава Україні!».

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