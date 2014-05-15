У МВС розповіли про те, як розслідують замах на Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в Ізраїлі після замаху на його життя, відмовився спілкуватися телефоном з правоохоронцями, які розслідують справу про напад на нього.

Про це йдеться у повідомленні заступника начальника відділу слідчого управління міліції в Харківській області, полковника міліції Лариси Фалєєвої, оприлюдненому прес-службою ГУ МВС у Харківській області.

"Працівники слідчого управління намагались у телефонному режимі поспілкуватись з Геннадієм Кернесом, але за проханням його представника, який послався на стан здоров’я потерпілого, спілкування перенесено на інший час. Як тільки це стане можливо, працівники міліції негайно ж проведуть необхідні дії", - розповіла Фалєєва.

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Вона поінформувала, що досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за фактом замаху на вбивство Кернеса, триває. Слідчими дії невідомих зловмисників кваліфіковані за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. З метою розслідування вказаного злочину створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено найбільш досвідчених працівників слідчих та оперативних підрозділів, сказала Фалєєва.

Крім того, практична допомога надається співробітниками Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку МВС України. Стан досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні знаходиться на контролі МВС України та Генеральної прокуратури України. Систематично за участю керівництва ГУ МВС України в Харківській області та прокуратури Харківської області проводяться заслуховування стану досудового слідства, під час яких аналізуються зібрані матеріали та визначаються напрямки подальшої роботи.

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"Слідством висунуто ряд версій щодо скоєння злочину, серед яких розглядаються і такі, як професійна діяльність та помста за протидію сепаратизму. По усіх напрямках проводиться ретельна робота з метою встановлення осіб, що скоїли тяжкий злочин", – зазначила Фалєєва.

За її словами, за вилученими речовими доказами призначено судово-медичні, балістичні, медико-криміналістичні, трасологічні та інші експертизи, проведення яких доручено експертам Департаменту НДЕКЦ МВС України, Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса.

На даний час в рамках кримінального провадження допитано 340 осіб, серед яких, зокрема, співробітники Харківської міської ради та Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Проведено ряд слідчих експериментів за участю фахівців різних галузей.

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Слідство плідно співпрацює з представником потерпілого, який виїжджав до лікарні, де на теперішній час перебуває Кернес.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час спортивної пробіжки невідомий скоїв замах на Кернеса, вистріливши в нього з вогнепальної зброї. Мер отримав поранення у спину. Того ж дня йому зробили невідкладну операцію в харківській лікарні та відправили для продовження лікування до клініки в ізраїльській Хайфі. В Ізраїлі Кернесу зробили ще кілька операцій. Зараз загроза його життю минула.

Кернес днями заявив, що вже керує Харковом по телефону.