Екс-нардеп Царьов у Москві назвав схід України "кращою частиною" Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, сьогодні в Раді Федерації РФ Царьов сказав: «Писатимемо історію Новоросії для того, щоб 1 вересня в школах була ця історія. Цього року 250 років з того часу, коли Катерина заснувала новоросійську губернію і заклала ці землі. Це, безперечно, велика подія».

Як заявив Царьов, «ми живемо з думками про Росію – там люди стоять і живуть і дуже сподіваються на вашу допомогу». При цьому він зазначив, що допомога вже надається не тільки від уряду РФ, зовнішньополітичних відомств, а також від рядових росіян. «Коли у мене спалили будинок (у Дніпропетровську), я одержав стільки пропозицій пожити у когось. Якби я пожив у кожному з них (будинків), будинок мені не знадобилося б ніколи», - сказав він.

«Велике спасибі росіянам. Ми вважаємо себе росіянами, частиною великого «русского міра». Більш того, ми вважаємо, що Новоросія – це краща частина Росії», - заявив Церьов.

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За його словами, «для нас, коли йде війна», дуже важлива допомога МЗС Росії, Ради Федерації Росії і гуманітарна допомога.

Він зазначив, що люди «звикають жити в умовах війни під вибухами», хоча виїжджає багато хто, але далеко не всі. «Йде війна, але люди живуть - народжуються діти, справляють весілля, видаються свідоцтва, будується держава», - сказав Царьов і додав, що (терористичні організації) «ЛНР» і «ДНР» об'єдналися, оскільки «удвох вони сильніші, ніж окремо».

Царьов також повідомив, що оголошено конкурс на створення символіки «Новоросії».

Він визнав, що реально ніякого перемир'я не було (терористи продовжували обстрілювати військовослужбовців АТО - УНІАН), а гуманітарні коридори не були створені.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в ході «прямої лінії» з росіянами президент РФ Володимир Путін назвав південно-східну Україну «Новоросією» і вимагав забезпечити права росіян у цих регіонах. «Питання навіть не в цьому, питання в тому, щоб забезпечити законні права та інтереси російських і російськомовних громадян південного сходу України. Нагадаю, користуючись термінологією царських часів – це Новоросія, і цей Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України за царських часів. Це все території, які були передані до України в 20-ті роки радянським урядом. Навіщо вони це зробили, Бог і знає», - заявив Путін.

Після анексії в березні українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не облишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

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15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий «референдум» про визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної «Донецької народної республіки», за незалежність так званої «Луганської народної республіки» – 96%.