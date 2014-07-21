Сили АТО звільнили Соледар Донецької області
17:21, 21 липня 2014Політика
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Сили антитерористичної операції (АТО) увійшли в місто Соледар поблизу Артемівська Донецької області.
REUTERS
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає LB.ua.
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Раніше повідомлялося, що військові зайняли також Дзержинськ Донецької області та Рубіжне Луганської області.У Дзержинську над місцевою адміністрацією вже піднято державний прапор України.
Військові локалізують і знищують залишки терористичних бандформувань у звільнених містах.
У Соледарі налічується близько 12 тис. жителів.
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