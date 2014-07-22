США оприлюднили схему польоту ракети, якою терористи збили малайзійський літак

Посольство Сполучених штатів Америки в Україні опублікувало карту із зображенням траєкторії польоту ракети, запущеної з установки "Бук", якою був збитий пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній".

Про це дипломатичне представництво повідомило на своїй сторінці в Facebook, пише ТСН.ua.

Так, згідно з опублікованою картою, США підтверджують, що літак був збитий ракетою земля-повітря "Бук" з території Донбасу, яку контролюють терористи.

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Крім того, США відкидають можливість причетності до трагедії українських ракет "Бук".

"Україна також має на озброєнні системи "Бук", але ми впевнені, що жодна з українських систем протиповітряної оборони не перебувала в районі катастрофи. Також українські сили не запускали жодної ракети земля-повітря протягом конфлікту, незважаючи на те, що часто скаржилися на порушення їх повітряного простору російськими військовими літальними апаратами ", - йдеться в повідомленні.