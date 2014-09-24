Закон про амністію не дозволяє визначити осіб, на яких він поширюється – експерти

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко та віце-президент Європейського комітету проти тортур Микола Гнатовський сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Закон «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей» не дозволяє точно визначити осіб, на яких він буде поширюватися, а на яких - ні», - переконаний Коліушко.

Таку ж думку поділяє Гнатовський та додає: «У законі нічого не сказано про ознаку громадянства, тому що українець, який взяв зброю проти власної держави, несе кримінальну відповідальність за це, і він може бути амністований, якщо ми займаємося національним примиренням в контексті загального процесу».

Проте, як зазначає віце-президент Європейського комітету проти тортур, «якщо в Україну прийшов росіянин зі зброєю в руках, я не розумію, чому ми маємо застосовувати амністію до іноземців».

Читайте такожАмністію на Донбасі даруватимуть місцеві органи прокуратури — ГПУЗа словами Гнатовського, «необхідно чітко розділяти загальнокримінальні злочини, тобто злочини проти українського кримінального права, та злочини міжнародні. Цей закон їх не розділяє – це дуже велика концептуальна помилка».

Своєю чергою Коліушко вважає, що «часові рамки з 22 лютого 2013 року по день набрання чинності цим законом надзвичайно довгі». Експерт зазначає, що «за цей період відбулися різні події, відбулося не тільки збройне протистояння, а відбулося дуже багато грабежів, крадіжок, силових конфіскацій автомобілів, мародерства у розбомблених будинках та інше».

«Що, всі стають на одну площину, до всіх однаковий підхід, всі звільняються від відповідальності, а хоча б майно вкрадене буде повернуте чи не буде повернуте?», - запитує голова правління Центру політико-правових реформ.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила у закритому режимі президентський закон "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей", яким передбачено звільнити за певних умов від кримінальної та адміністративної відповідальності деякі категорії збройних формувань та осіб.

Документом «пропонується звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили в період з 22 лютого 2014 року по день набрання чинності Законом включно на території Донецької, Луганської областей, на якій проводилась антитерористична операція, діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, і які під час вчинення зазначених діянь були учасниками збройних формувань або особами, задіяними в діяльності таких формувань, та/або брали участь в діяльності самопроголошених органів в Донецькій, Луганській областях або протидіяли проведенню антитерористичної операції».

Читайте такожЯценюк: Амністія для тих, хто вбивав, - неприйнятнаНазвані особи звільнятимуться від кримінальної відповідальності за умови, що вони до спливу місяця з моменту набрання чинності Законом звільнили або не утримують заручників, добровільно здали державним органам або не зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, військову техніку, не займають будівлі, приміщення державних органів і органів місцевого самоврядування та не беруть участі у блокуванні роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у Донецькій та Луганській областях, про що подали відповідну заяву в орган досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження. Відповідні кримінальні провадження підлягатимуть закриттю.