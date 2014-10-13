Місія ОБСЄ готова до розширення свого представництва в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Києві.

Апакан нагадав, що у березні місія налічувала 20 спостерігачів, а наразі їх понад 300. "Ми представляємо 41 країну... У нас є штаб-квартира у Києві і 10 команд працюють у 10 областях", - сказав він і додав, що місія знаходиться у процесі розширення.

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Крім того, Апакан відзначив, що понад третина усієї місії функціонує у "зоні безпеки". "Ця зона була визначена згідно з Мінським протоколом та Мінським меморандумом", - сказав він.

Голова місії підкреслив, що її представники вітають та заохочують всі кроки щодо деескалації та нормалізації ситуації на сході України.

Говорячи про моніторинг роботи спільного Центру з контролю та координації, який було засновано Міністерством оборони України у співробітництві з військовими представниками РФ, Апакан висловив сподівання, що цей центр "допоможе організувати ефективне та довге припинення вогню, а також покладе кінець збройній конфронтації та сході України".

Відповідаючи на запитання щодо заклику президента України Петра Порошенка розширити місію ОБСЄ в Україні, Апакан зауважив, що "ми будемо діяти для того, щоб розширити нашу команду правильно, для того, щоб задовольнити ті потреби, які висловлені українською владою, українським керівництвом". "Ми дуже тісно співпрацюємо з українською владою для того, щоб наша робота виконувалася ще більш ефективно", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ погодилася збільшити кількість своїх спостерігачів на Донбасі до 1,5 тис. осіб.

Порошенко зазначив, що для того, аби забезпечити спостереження за ситуацією на кордоні, в Україну із Австрії вже надійшли перші безпілотні літальні апарати.

"Такі ж самі прилади незабаром доставлять і з Німеччини та Франції. Їхня загальна кількість, я сподіваюсь, буде достатньою для того, щоб протягом 24 годин на добу забезпечити спостереження за всією територією вздовж українсько-російського порубіжжя. Завдяки такому контролю, я маю велику надію, що буде припинено постачання через кордон техніки, нової зброї, свіжих найманців", - сказав глава держави.