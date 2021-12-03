Він зазначає, що вже з'явилися "маніпуляції" щодо того, що начебто "десь 20 мільйонів людей, які не живуть постійно в Україні, будуть вирішувати владу в Україні".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що за законопроектом про множинне громадянство особа не отримає змоги голосувати за владу в двох країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання про законопроект президента щодо множинного громадянства, Арахамія, зокрема, зауважив, що люди, які мають російський паспорт, український отримати не зможуть.

"По-друге, людина має визначитися. Наприклад, якщо вона громадянин Канади чи громадянин Сполучених Штатів і одночасно отримав українське громадянство, - має визначитися, за яку владу він де голосує. Якщо він живе у Сполучених Штатах, то він тоді має український паспорт, але не матиме можливості голосувати тут, тому що він голосує за президента Сполучених Штатів, за їхній Сенат, - тоді не може людина голосувати в двох країнах за владу... Тобто, якщо його центр життєвих інтересів тут, - він голосує за владу тут, якщо там - за владу там", - сказав він.

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Арахамія додав, що вже з'явилися "маніпуляції" щодо того, що начебто "десь 20 мільйонів людей, які не живуть постійно в Україні, будуть вирішувати владу в Україні". "Це дійсно неправильно. І за нашою логікою, в цьому законопроекті на це є достатній запобіжник", - зазначив депутат.

Також на запитання, чи необхідно буде вносити зміни до Конституції, він зауважив: "На нашу думку, ні. Тому що "єдине громадянство" - більшість конституціоналістів розцінюють, що це було, коли була загроза втрати Криму, і вони казали "єдине", маючи на увазі, що це "єдине по всій Україні". Тобто немає Полтавського громадянства, Миколаївського, Вінницького чи Кримського".

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України Зеленський заявив, що вніс на розгляд парламенту законопроект про множинне громадянство. Президент наголосив, що вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а людьми з українським громадянством.

На сайті парламенту зареєстровано5 законопроектів на цю тематику.

Автор: Таня Поляковська