Зустріч буде присвячена насамперед питанням безпеки.

Президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у понеділок, 10 травня, візьмуть участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" на рівні глав держав.

Про це повідомило польське видання Bankier.pl із посиланням на заяву глави Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павела Солоха.

Читайте такожАмериканські оглядини. Що означає для Кремля візит Ентоні Блінкена в Україну"Президент Польщі Анджей Дуда і президент Румунії Клаус Йоханніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО, так і президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після полудня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен", - сказав Солох на брифінгу для ЗМІ.

За словами Солоха, зустріч глав держав буде присвячена насамперед питанням безпеки.

"Цей формат, разом із формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС і НАТО, допоможе побудувати трансатлантичні контакти", - додав він.

Солох уточнив, що в комюніке після засідання Бухарестської дев’ятки вони, з-поміж іншого, згадають безпеку у басейні Чорного моря та ситуацію в Україні.

"Українське питання обов’язково якимось чином буде відображено", – відповів він.

Участь України у саміті НАТО в червні

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі у цьогорічному саміті Альянсу, який відбудеться у Брюсселі 14 червня.

У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня, дня проведення заходу. За його словами, в основі порядку денного цьогорічного саміту Альянсу буде стратегія "НАТО-2030".

У прес-службі Офісу президента України, посилаючись на заяву керівника ОП Андрія Єрмака, повідомили УНІАН, що наразі немає підтвердження участі глави держави Володимира Зеленського в саміті НАТО.

Стратегія НАТО-2030: що відомо

8 червня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав старт огляду стратегії "НАТО-2030".

21 жовтня Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією стосовно формування бачення стратегії "НАТО-2030".

Експертна група з розроблення стратегії "НАТО-2030" рекомендує зміцнити відносини з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що продовжить консультації з приводу стратегії "НАТО-2030", а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.

У квітні 2021 року Столтенберг заявив, що саміт НАТО стане унікальною можливістю зміцнити Альянс як незмінне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою. "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого змістовного і далекоглядного порядку денного "НАТО-2030", покликаного забезпечити відповіді на виклики як сьогодення, так і завтрашнього дня: агресивні дії Росії, загрозу тероризму, кібератаки, нові і проривні технології, вплив зміни клімату на безпеку і піднесення Китаю", - сказав Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що учасники саміту НАТО нададуть "сигнал" щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Автор: Богдан Слуцький