Секретар РНБО зазначив, що такі ризики переслідують Україну ще з 2008 року.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна уважно стежить за діями військ РФ вдовж кордону. Однак він підкреслив, що загроза повномасштабного вторгнення існує вже кілька років.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC Україна.

"Загроза з РФ для нашої країни існує завжди. Це перше. У 2008 році президент Путін на зустрічі з президентом США зробив заяву, що такої країни, як наша країна, не існує, це штучне утворення, і на превеликий жаль, не отримав жорсткої відповіді на той час від президента США, що це не відповідає дійсності, що це незалежна країна, яка має свій суверенітет, а вони є гарантами цієї недоторканості", - зазначив секретар РНБО.

Данілов нагадав, що у 2008 році стався конфлікт у Грузії. Згодом Німеччина і Франція відмовили Україні у ПДЧ щодо членства в НАТО. У 2014 році Росія анексувала Крим та вдерлася на Донбас.

На уточнювальне питання, чи є загрози вторгнення РФ в Україну такими ж, як і рік тому, Данілов відповів:

"Вони не відрізняються. Ця загроза для нашої країни існує від 2008 року, коли Путін перейшов в активну фазу своїх напрацювань. У нас сьогодні вже є нове покоління наших громадян, які не знають, що таке Радянський Союз, що таке Червона площа, хто такий Ленін... Ми живемо в іншому світі, і це дуже турбує Росію. У них дуже обмаль часу лишилося, щоб вирішувати це питання. І ми це також усвідомлюємо, що біологічний годинник Путіна, біологічний годинник РФ - він тікає."

Читайте також"Нам репетувати не треба": Данілов заявив, що Україна розуміє плани та наміри РФНагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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