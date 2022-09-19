За її словами, мета допомоги з боку США – допомогти Україні захистити себе.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відмовилася прямо відповідати на запитання про те, чи підтримує Білий дім повернення тимчасово окупованого Росією українського Криму військовим шляхом.

Так, в інтерв'ю Європейській правді вона наголосила, що позиція США завжди полягала у тому, що Крим є територією України.

"Я дипломатичний представник США і не хочу говорити про військові питання, але можу підтвердити політику США: Крим – це Україна", - сказала вона у відповідь на питання про те, чи США допускають військове повернення півострова під контроль України.

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За її словами, мета допомоги з боку США – допомогти Україні захистити себе.

"Я скажу, що мета наших зусиль, мета безпекової допомоги, яку ми надаємо – у тому, щоби допомогти Україні захистити себе та свою територію. Ми також підтримуємо рух України до перемоги, звісно. Ми надали вам безпекову допомогу на суму понад 15 мільярдів доларів, а також мільярди доларів іншої допомоги після 24 лютого. Це – величезний обсяг реальної допомоги Україні, це не просто заяви про підтримку. Це безпекова підтримка, це пряма бюджетна підтримка на суму півтора мільярда доларів на місяць, вже багато місяців поспіль. І це гуманітарна підтримка. Тому я повторюся: США надають вам не тільки політичну і дипломатичну підтримку, але також відчутну фінансову підтримку з метою, щоб Україна не лише вижила, але також перемогла", - зазначила Брінк.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що може так статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.

"Кримська платформа" та повернення окупованого півострова мирними засобами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.

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