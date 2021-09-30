Регулятор виявив ознаки мови ворожнечі у висловлюваннях Мураєва.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення утретє звертається до суду з вимогою скасувати ліцензію телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.

За результатами перевірки, мовник не тільки не усунув попередні порушення і не сплатив штраф, а й припустився нових, повідомляє Детектор медіа.

Регулятор виявив ознаки мови ворожнечі у висловлюваннях лідера однойменної партії "Наші" Євгенія Мураєва в інтерв’ю "Важливе" за 22 червня.

В ефірі Мураєв назвав політику ЄС щодо України по суті продовженням політики "фашистської Німеччини", яка нібито знищує слов’янський етнос та український народ.

Читайте такожРазумков виступив проти другого терміну ЗеленськогоТоді як керівництво України, стверджував Мураєв, є "провідником антиукраїнської політики, по суті геноциду нашого народу", "справжнім колаборантом".

Перевірку з цього приводу Нацрада призначила 15 липня.

"Висловлювання Євгена Мураєва не відображають об’єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканалу, щоб викликати у глядача негативні емоції, неприязне ставлення до влади та окремих осіб, сформувати стереотипний образ країн Європейського Союзу та народів, які до нього входять, як "історично латентного ворога", - йдеться у рішенні регулятора.

Члени Нацради звернули увагу на те, що ведучі не відреагували на слова гостя під час прямого ефіру.

Нацрада вимагає анулювати ліцензію телеканалу "НАШ": подробиці

2 вересня Національна рада з питань телерадіомовлення заявила, що застосувала п’ять санкцій за поширення мови ворожнечі в ефірі каналу. Так, "НАШ" отримав від Нацради штраф та позов до суду про анулювання ліцензії за неусунення порушень норм законів, що передбачають неможливість трансляції програм і передач, які провокують у суспільстві розбрат і ненависть.

У передачі "Важливе" міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш стверджувала, що нинішня влада України та її союзники в боротьбі з російською агресією становлять загрозу та небезпеку для людей: "Для влади зручно, щоб військові дії тривали. Це знімає з неї відповідальність за те, що відбувається в країні, це дає можливість спокійно наживатися, грабувати і закривати рота усім опонентам і при цьому для того, щоб люди вірили в якісь мирні процеси…"

У вересні Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ".

Автор: Яна Ставська