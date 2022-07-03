Зараз в Росії все тримається на деякому наступі її армії, але після переходу в наступ українських військових в РФ почнеться істерика, вважає Олексій Арестович.

Першим великим кроком до провалу Росії у війні проти України стане деокупація Херсона.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Він зазначив, що зараз у Росії все тримається на деякому наступі її армії, але після переходу в контрнаступ українських військових у РФ почнеться істерика.

"Коли ми почнемо наступати, а ми рано чи пізно почнемо. Швидше рано. То істерика в російському суспільстві та вищих колах влади сягне такої зради, що нам і не снилося. У РФ усе тримається на тому, що армія якось наступає і ціни на енергоносії високі. Коли ми повернемо під контроль Херсон, це стане першим великим кроком до російського провалу", - говорить Арестович.

Він назвав те, що відбувається зараз "розтягнутою російською поразкою", після якої "спеціальна операція" почнеться в самій Росії.

"Хто буде там наводити порядок? Українські миротворці. Не у вигляді інтервенції, а на запрошення умовного тимчасового уряду", - вважає Арестович.

Успішний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Наші військові поступово просуваються, звільняють населені пункти і закріплюються на нових позиціях. Днями було закріплено контроль над селом Потьомкине.

"Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах і зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", – зазначили в ЗСУ.

Водночас, за даними української розвідки, російські дезертири, боячись перетворитися на добриво, намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини. "Відпрацьований" маршрут – через Арабатську стрілку до Криму.

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