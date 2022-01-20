Голова МЗС сказав, що дипломати не гадають на кавовій гущі, а виконують доручення президента, спрямовані на зміцнення України і стримування Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін лякає Україну і світ, але ще не знає, чи здійснить військове вторгнення за участі військ, стягнених до українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС розповів, що з осені минулого року Україна чітко веде комунікацію з міжнародними партнерами, спрямовану на зниження напруги і на зміцнення України. Крім того, за його словами, ця робота не припинялася ні на день, починаючи з листопада.

"Росія почала залякування, це правда. Путін лякає Україну, Європу, Сполучені Штати та світ, але навіть він сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими нас лякає. І давайте про це не забувати", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС сказав, що дипломати теж користуються соціальними мережами і читають новини.

"Але ми не можемо дозволити собі гадати на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ, того чи іншого характеру, з посиланням на джерела, на подвійні джерела, коли доводиться та чи інша інформація, і видається як доконаний факт. Ми не гадаємо на кавовій гущі, це не наше завдання. Ми робимо свою роботу і виконуємо доручення президента зробити все для зміцнення України і для стримування Російської Федерації", - зазначив міністр.

У зв'язку з цим, глава МЗС сказав, що в останні роки Україна була успішною у цих зусиллях.

"І ми будемо знову успішними в цьому, діючи самостійно, діючи разом з партнерами", - сказав міністр.

Він наголосив, що Україна ще в листопаді ініціювала комплексний пакет стримування Росії від подальшої агресії, а міжнародні партнери позитивно відгукнулися на цю ініціативу. Цей пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні.

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Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде по плану".

19 січня президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, оскільки вона стикнеться із серйозними наслідками у вигляді санкцій. За його словами, зокрема, російські банки не зможуть проводити операції в доларах. Водночас Байден визнав, що Росія має значну військову перевагу над Україною і, ймовірно, зможе здобути перемогу у разі широкомасштабного конфлікту.

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